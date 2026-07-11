Росія змінила тактику ударів по Україні: Жданов попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН

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Російська армія змінює тактику ракетних ударів по Україні та дедалі частіше комбінує різні типи озброєння. На думку військового експерта Олега Жданова, подібні атаки можуть стати регулярними.

За його словами в коментарі ТСН.ua, остання атака не була максимальною за масштабами, адже Росія вже не може запускати повний залп оперативно-тактичних комплексів «Іскандер».

Як пояснює експерт, під час останнього удару окупанти фактично використали три пускові установки. Крім того, російська армія дедалі частіше комбінує різні типи озброєння, зокрема застосовує комплекси С-400 у режимі «земля-земля».

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«У них немає можливості дати повний залп бригадою. У бригаді 12 пускових — це 24 ракети. Тому вони беруть пускові установки комплексу С-400 і запускають їх у режимі „земля-земля“. Така ракета летить приблизно на 250 кілометрів, тому з Брянської області вони можуть діставати до Києва», — каже Олег Жданов.

На його думку, подібні атаки можуть стати регулярними.

«Я думаю, що такі обстріли будуть доволі частими доти, доки ми, по-перше, не отримаємо ракети PAC-3 для Patriot, і, по-друге, доки наша балістика не полетить на Москву. Це буде найефективніше. Щойно наші балістичні ракети вдарять по Москві, я думаю, обстріли Києва припиняться», — вважає військовий експерт.

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