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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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11
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Аргентина — Швейцарія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2026

Стежте онлайн за перебігом останнього чвертьфінального поєдинку ЧС-2026 з футболу між збірними Аргентини та Швейцарії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

У неділю, 12 липня, збірні Аргентини та Швейцарії позмагаються в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Arrowhead Stadium" в американському місті Канзас-Сіті. Стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.

На поточному Мундіалі аргентинці посіли перше місце у групі J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1). В 1/16 фіналу команда Ліонеля Мессі в екстратаймах дотиснула Кабо-Верде (3:2), а в 1/8 фіналу здійснила суперкамбек проти Єгипту (3:2).

Швейцарці фінішувала першими квартеті B, зігравши внічию з Катаром (1:1), розгромивши команду Боснії і Герцеговини (4:1), а також обігравши Канаду (2:1). В 1/16 фіналу підопічні Мурата Якіна обіграли Алжир (2:0), а в 1/8 фіналу у серії пенальті здолали Колумбію після нічиєї 0:0 в основний і додатковий час.

Переможець пари Аргентина — Швейцарія в 1/2 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Норвегія — Англія.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина — Швейцарія.

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Дата публікації
Кількість переглядів
11
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