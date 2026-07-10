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ЧС-2026 з футболу: хто вже вийшов до півфіналу
Дивіться перелік збірних, які зіграють у півфіналі Мундіалю.
Від 9 до 12 липня відбуваються матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.
Переможці одноматчевих протистоянь вийшли до півфіналу Мундіалю.
До вашої уваги список збірних, які пробилися до 1/2 фіналу ЧС-2026.
Хто вийшов до 1/2 фіналу ЧС-2026
Франція
Сітка плейоф ЧС-2026
Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Звання чинного чемпіона світу захищає збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 підопічні Ліонеля Скалоні в серії пенальті обіграли Францію.
До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.
Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після шаленої перемоги Аргентини над Єгиптом на ЧС-2026.
Також ми розповідали, що тренер збірної Єгипту жорстко розніс суддів і ФІФА після матчу з Аргентиною на ЧС-2026.