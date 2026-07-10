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ЧМ-2026 по футболу: кто уже вышел в полуфинал
Смотрите список сборных, которые сыграют в полуфинале Мундиаля.
С 9 по 12 июля проходят матчи 1/4 финала чемпионата мира-2026.
Победители одноматчевых противостояний вышли в полуфинал Мундиаля.
Вашему вниманию список сборных, которые пробились в 1/2 финала ЧМ-2026.
Кто вышел в 1/2 финала ЧМ-2026
Франция
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Звание действующего чемпиона мира защищает сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти обыграли Францию.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
Ранее сообщалось, что Месси расплакался после безумной победы Аргентины над Египтом на ЧМ-2026.
Также мы рассказывали, что тренер сборной Египта жестко разнес судей и ФИФА после матча с Аргентиной на ЧМ-2026.