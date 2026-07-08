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Египет подал официальную жалобу в ФИФА из-за судейства в матче с Аргентиной на ЧМ-2026
Федерация футбола Египта требует провести расследование и отстранить французскую бригаду арбитров от обслуживания матчей до конца Мундиаля.
Президент Федерации футбола Египта (EFA) Хани Абу Рида официально обратился в ФИФА с жалобой на работу судей в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.
Об этом сообщает AS со ссылкой на официальные источники.
В своей жалобе EFA требует объяснений и призывает провести расследование касательно ряда решений главного рефери поединка Франсуа Летексье, описывая как "спорные" и "принятые против команды".
Также египетская федерация требует отстранить французскую бригаду арбитров от обслуживания матчей до конца ЧМ-2026. Там считают, что ошибки рефери оказали решающее влияние на итоговый результат и помогли действующим чемпионам мира выйти в четвертьфинал.
Отметим, что после игры главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан заявил, что его команда "испытала несправедливость".
"Почему в спорте нет справедливости? В футболе? Я не хочу пытаться выразить это здесь мягко, используя красивые слова. Сегодня к нам отнеслись несправедливо. Мы испытали несправедливость.
Это мой способ высказать свое мнение и отстоять свою позицию. Я не собираюсь смотреть ни одного матча этого турнира", — заявил Хассан.
Ранее жалобу на судейство в матче против аргентинцев подавал Алжир после разгромного поражения (0:3) на групповом этапе.
Напомним, Аргентина совершила суперкамбэк и победила Египет со счетом 3:2. "Альбиселесте" уступали 0:2 до 79-й минуты матча, но затем трижды забили до конца основного времени встречи.
В четвертьфинале аргентинцы сразятся со Швейцарией, которая в 1/8 финала в серии пенальти одолела Колумбию после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время.
Матч Аргентина — Швейцария состоится в воскресенье, 12 июля. Начало поединка — в 04:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Месси побил исторический рекорд Марадоны на чемпионатах мира.
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