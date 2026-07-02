День ангела 8 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой 8 июля день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 8 июля

8 июля 2026 поздравьте с именинами Александра, Федора.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве энергичный, подвижный, общительный. Во взрослом возрасте становится смелым, трудолюбивым, целеустремленным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве тихий, робкий, спокойный. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, решительным, преданным.

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День ангела 8 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 8 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от всего зла, подсказывает правильные решения и дарит внутреннее спокойствие. Желаю тебе света в душе, тепла в сердце и радости в каждом дне.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя легким путем жизни, помогает преодолевать трудности и открывает новые возможности. Пусть в твоем доме всегда царят гармония, любовь и благополучие.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небеса щедро благословляют тебя на счастье, здоровье и исполнение мечтаний. Пусть твой ангел всегда будет рядом в минуты радости и в моменты испытаний.

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С Днем ангела тебя! Желаю, чтобы твой небесный защитник невидимо держал тебя за руку, придавал силы, уверенности и веры в себя. Пусть каждый новый день приносит тебе светлые события и хорошие новости.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, любовью и спокойствием, а ангел-хранитель каждый день отводит от тебя все лишнее и ненужное, оставляя только самое лучшее.

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