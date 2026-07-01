День ангела 1 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 1 июля, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 1 июля

1 июля 2026 поздравьте с именинами Аркадия, Василия, Демьяна, Ивана, Константина, Льва, Алексея, Павла, Петра, Ангелина.

Аркадий — древнегреческое происхождение, означает «житель Аркадии». В детстве добр, спокоен. Во взрослом возрасте становится миролюбивым.

Василий — древнегреческое имя, переводится как «царь». В детстве надежен, серьезный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

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Демьян — латинские корни, толкуется как «посвящённый Дамии». В детстве общителен, любознателен. Во взрослом возрасте становится эмоциональным.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Константин — латинское имя, переводится как «устойчивый». В детстве дружелюбен, открыт. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Лев — латинские корни, толкуется как «царь зверей». В детстве амбициозный, рассудительный. Во взрослом возрасте становится отзывчивым.

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Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве подвижный, энергичный. Во взрослом возрасте становится общительным.

Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве любознательный, нежный. Во взрослом возрасте становится амбициозным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве тихий, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Ангелина — древнегреческое происхождение, означает «ангельский». В детстве красноречива, целенаправленна. Во взрослом возрасте становится независимой.

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День ангела 1 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 1 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, добавляет силы в сложные моменты и вдохновляет на добрые дела. Желаю мира в душе, гармонии в сердце и ежедневных поводов для радости.

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С Днем ангела! Пусть твой телохранитель с небес всегда шагает рядом, защищает от невзгод и помогает находить правильные решения. Желаю света, любви, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, дарит покой, вдохновение и веру в лучшее. Пусть в твоей жизни будет больше радости, чем забот, и больше счастливых мгновений, чем обыденности.

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С Днем ангела тебя! Пусть небеса щедро благословляют твой путь, а ангел-хранитель всегда подсказывает правильное направление. Желаю крепкого здоровья, тепла в сердце, удачи в делах и искренних улыбок каждый день.

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Поздравляю с твоим особым днем — Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом, оберегает от тревог и наполняет жизнь светом, добром и любовью. Пусть каждый день приносит новые возможности и счастливые события.

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