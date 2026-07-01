В Украину движется резкое похолодание: когда и какие регионы первыми ощутят облегчение

Прогноз погоды на июль

Реклама

Температура воздуха после аномальной жары начнет спадать 3 июля: на западе днем раньше — 2 июля, а последним «охладится» юг — 4 июля.

Об этом сообщает синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха для NV.

Прогноз погоды на 2 июля

На западе страны 2 июля дневные температуры стабилизируются в пределах +25…+30 градусов, что будет ниже нынешних показателей. 3-го здесь будет еще свежее — не выше +22…+27.

Реклама

В то же время, уже к тому в западных регионах снова возможны дожди с грозами — такие же интенсивные, как и 29 июня. Ожидается ухудшение погодных условий.

Долгожданное похолодание

Похолодание в большинстве регионов Украины состоится 3 июля. Температура воздуха спадет до +23 градусов ночью и в пределах +27…+33 днем, местами возможны дожди с грозами. Осадки кроме западных регионов ожидаются в северных, а также в Винницкой и Одесской областях. Синоптик предупреждает о граде и сильных порывах ветра. В юго-восточных и частично центральных областях в этот день будет сухо.

Конец недели принесет дожди и грозы

«4 июля кратковременные дожди с грозами — практически в большинстве областей, — продолжает специалист, — кроме западных, где они уже отойдут».

Столбики термометров 4 июля опустятся до ночных +11…+18 градусов и до дневных +19…+25. В южных регионах 4 июля еще до +22 ночью и +25…+30 днем, а 5 июля несколько свежее станет и там.

Реклама

Осадки предполагаются и 5 июля из-за атмосферного фронта с северо-запада, но эти дожди с грозами уже ослабеют.

5 июля, в воскресенье, практически по всей территории Украины ночные температурные значения будут на уровне +11…+18 градусов, а дневные — в пределах +21…+28.

Вернется ли адская жара

По прогнозу Птухи, возвращения столь сильной жары, которая была в начале недели, пока не предвидится. Синоптики ожидают умеренных показателей. Следующая неделя начнется с комфортных температур.

В Европе адская жара тоже постепенно спадает.

Реклама

«Сейчас ее пик больше приходится на Центральную Европу», — уточняет специалист.

Еще жарко остается в Испании и Португалии, ближе к Африке, а во Франции и Великобритании сильная жара уже спала.

Напомним, синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды на начало июля. В первые дни июля в Киеве ожидается жара без осадков, однако уже через несколько дней в столице резко станет холоднее сразу на 10 градусов.

Новости партнеров