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Скандал с мобилизацией отца-одиночки в Кривом Роге: чем закончилась история и что сейчас с ребенком
Отца-одиночку из Кривого Рога, которого ТЦК мобилизовал, несмотря на самостоятельное воспитание пятилетней дочери, отпустили домой.
34-летнего отца-одиночку из Кривого Рога, мобилизованного в ТЦК, отпустили домой.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, мужчина уже находится дома вместе с ребенком.
Сам 34-летний мужчина заявил, что его отпустили на время решения вопросов по дочери и оформлению соответствующих документов. Это произошло после общественной огласки.
"Доброе утро, спасибо всем, кто беспокоился за меня. Спасибо командованию 475 полка, в котором я оказался, командование оперативно отреагировало на ситуацию и оказало полную поддержку в ситуации. Теперь я дома", - заявил мужчина.
Мобилизация отца-одиночки: что предшествовало
Ранее стало известно, что в Кривом Роге мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, который самостоятельно воспитывал пятилетнюю дочь.
Поскольку других родственников у семьи нет, ребенка после этого забрала к себе заведующая детсадом.
По данным СМИ, мужчина находился в розыске ТЦК. Он утверждал, что дважды подавал документы на отсрочку, однако получал отказ.
Позже в Днепропетровском областном ТЦК ответили, что мужчина уже прошел ВЛК и отправлен в воинскую часть. В ТЦК утверждают, что этот мужчина якобы не оформил своевременно отсрочку. Поэтому ему была прислана повестка. Но он не явился в военкомат.