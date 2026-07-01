Скандал с мобилизацией отца-одиночки в Кривом Роге: чем закончилась история и что сейчас с ребенком

В Кривом Роге отца-одиночку отпустили из ТЦК / © ТСН

Реклама

34-летнего отца-одиночку из Кривого Рога, мобилизованного в ТЦК, отпустили домой.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, мужчина уже находится дома вместе с ребенком.

Реклама

Сам 34-летний мужчина заявил, что его отпустили на время решения вопросов по дочери и оформлению соответствующих документов. Это произошло после общественной огласки.

Отца-одиночку из Кривого Рога отпустили из ТЦК после огласки.

"Доброе утро, спасибо всем, кто беспокоился за меня. Спасибо командованию 475 полка, в котором я оказался, командование оперативно отреагировало на ситуацию и оказало полную поддержку в ситуации. Теперь я дома", - заявил мужчина.

Мобилизация отца-одиночки: что предшествовало

Ранее стало известно, что в Кривом Роге мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, который самостоятельно воспитывал пятилетнюю дочь.

Поскольку других родственников у семьи нет, ребенка после этого забрала к себе заведующая детсадом.

Реклама

По данным СМИ, мужчина находился в розыске ТЦК. Он утверждал, что дважды подавал документы на отсрочку, однако получал отказ.

Позже в Днепропетровском областном ТЦК ответили, что мужчина уже прошел ВЛК и отправлен в воинскую часть. В ТЦК утверждают, что этот мужчина якобы не оформил своевременно отсрочку. Поэтому ему была прислана повестка. Но он не явился в военкомат.

Новости партнеров