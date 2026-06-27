Мобилизовали "здорового" — обнаружили опухоль: суд отказал мужчине, который хотел отменить призыв

Медицинский осмотр военнообязанных / © ТСН.ua

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Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска мужчины, который требовал признать незаконными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки в связи с ненадлежащим, по его мнению, проведением военно-медицинской комиссии перед мобилизацией.

Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета».

После призыва у мужчины обнаружили опухолевое образование в правой почке, из-за чего он настаивал на отмене решения о мобилизации и проведении повторного медицинского осмотра.

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Опухоль обнаружили после мобилизации

Истец утверждал, что после доставки в ТЦК его фактически принудительно направили на прохождение военно-медицинской комиссии, которая, по его мнению, прошла без надлежащего медицинского обследования и учета реального состояния здоровья.

Уже после мобилизации, 1 марта 2026 года, результаты мультиспиральной компьютерной томографии выявили у него опухолевое образование в правой почке. Мужчина считал, что заболевание существовало и на момент прохождения ВЛК в ноябре 2025 года, однако врачи его не установили.

ТЦК: жалоб на здоровье не поступало

Представители территориального центра комплектования возразили против иска. Они подчеркнули, что 14 ноября 2025 года внештатная постоянно действующая ВЛК провела осмотр истца и установила диагноз: «Общий осмотр и обследование лиц при отсутствии жалоб или установленного диагноза. Здоров».

На основании заключения комиссии мужчину признали годным к военной службе и мобилизовали.

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Ответчик также отметил, что во время прохождения освидетельствования истец не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем, а постановление ВЛК не обжаловал в предусмотренном законом порядке.

Решение ВЛК оставалось в силе

В ходе рассмотрения дела суд установил, что направление на прохождение медицинского осмотра было оформлено в соответствии с действующим законодательством, а нарушений при организации работы военно-врачебной комиссии выявлено не было.

Суд отметил, что только после обращения в суд представитель истца подал жалобу в региональную ВЛК, однако материалы дела не содержали информации о результатах её рассмотрения.

При этом постановление комиссии о годности мужчины к военной службе оставалось в силе и не было отменено или пересмотрено.

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Суд подчеркнул, что вопросы правильности постановки диагнозов и применения Перечня заболеваний относятся к компетенции медицинских специалистов, а не административных судов.

В решении учтена правовая позиция Верховного Суда, согласно которой суды не могут заменять собой врачей военно-медицинских комиссий и оценивать профессиональные медицинские заключения.

Также было отмечено, что именно ВЛК региона или Центральная военно-медицинская комиссия уполномочены проверять законность решений внештатных комиссий, отменять их или назначать повторные осмотры.

Иск отклонен полностью

Учитывая, что истец не завершил процедуру административного обжалования заключения ВЛК, а решение о его годности оставалось в силе, суд признал требования об отмене мобилизации и проведении повторного медицинского осмотра необоснованными.

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По итогам рассмотрения дела № 380/3112/26 Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Судебные издержки сторонам не будут возмещаться, поскольку все исковые требования были отклонены.

Напомним, ранее адвокат Олег Мицик заявил, что в Украине нередко допускаются ошибки в работе военно-медицинских комиссий, из-за которых на службу якобы попадают люди с серьезными проблемами со здоровьем.

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