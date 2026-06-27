Мобілізували "здоровим" — знайшли пухлину: суд відмовив чоловіку, який хотів скасувати призов

Медогляд військовозобов'язаних / © ТСН.ua

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Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову чоловіка, який вимагав визнати незаконними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки через неналежне, на його думку, проведення військово-лікарської комісії перед мобілізацією.

Про це повідомляє видання «Судово-юридична газета».

Після призову у чоловіка виявили пухлинне утворення правої нирки, через що він наполягав на скасуванні рішення про мобілізацію та проведенні повторного медичного огляду.

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Пухлину знайшли після мобілізації

Позивач стверджував, що після доставлення до ТЦК його фактично примусово направили на проходження військово-лікарської комісії, яка, на його думку, відбулася без належного медичного обстеження та врахування реального стану здоров’я.

Уже після мобілізації, 1 березня 2026 року, результати мультиспіральної комп’ютерної томографії виявили у нього пухлинне утворення правої нирки. Чоловік вважав, що захворювання існувало і на момент проходження ВЛК у листопаді 2025 року, однак лікарі його не встановили.

ТЦК: скарг на здоров’я не було

Представники територіального центру комплектування заперечили проти позову. Вони наголосили, що 14 листопада 2025 року позаштатна постійно діюча ВЛК провела огляд позивача та встановила діагноз: «Загальний огляд та обстеження осіб за відсутності скарг або встановленого діагнозу. Здоровий».

На підставі висновку комісії чоловіка визнали придатним до військової служби та мобілізували.

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Відповідач також зазначив, що під час проходження огляду позивач не повідомляв про жодні проблеми зі здоров’ям, а постанову ВЛК не оскаржив у передбаченому законом порядку.

Рішення ВЛК залишалося чинним

Під час розгляду справи суд встановив, що направлення на проходження медичного огляду було оформлене відповідно до чинного законодавства, а порушень під час організації роботи військово-лікарської комісії виявлено не було.

Суд звернув увагу, що лише після звернення до суду представник позивача подав скаргу до регіональної ВЛК, однак інформації про результати її розгляду матеріали справи не містили.

При цьому постанова комісії про придатність чоловіка до військової служби залишалася чинною та не була скасована чи переглянута.

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Суд наголосив, що питання правильності встановлення діагнозів та застосування Розкладу хвороб належать до компетенції медичних фахівців, а не адміністративних судів.

У рішенні враховано правову позицію Верховного Суду, відповідно до якої суди не можуть підміняти собою лікарів військово-лікарських комісій і оцінювати професійні медичні висновки.

Також було зазначено, що саме ВЛК регіону або Центральна військово-лікарська комісія мають повноваження перевіряти законність постанов позаштатних комісій, скасовувати їх або призначати повторні огляди.

Позов відхилено повністю

З огляду на те, що позивач не завершив процедуру адміністративного оскарження висновків ВЛК, а рішення про його придатність залишалося чинним, суд визнав вимоги про скасування мобілізації та проведення повторного медичного огляду безпідставними.

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За підсумками розгляду справи №380/3112/26 Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову в повному обсязі. Судові витрати сторонам не відшкодовуватимуться, оскільки всі позовні вимоги були відхилені.

Нагадаємо, раніше адвокат Олег Мицик заявив, що в Україні нерідко трапляються помилки у роботі військово-лікарських комісій, через які до служби нібито потрапляють люди з серйозними проблемами зі здоров’ям.

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