"Молоді і сильні закінчуються": військовий хірург оцінив стан здоров'я мобілізованих

ВЛК / © ТСН

Реклама

В Україні фіксується тенденція до погіршення стану здоров’я мобілізаційного резерву. За п’ять років повномасштабної війни ресурс молодих і сильних громадян поступово вичерпується, а до війська дедалі частіше потрапляють люди старшого віку з хронічними соматичними захворюваннями.

Про це в інтерв’ю «Telegraf» розповів військовий хірург, командир медичної роти 4 окремого медичного батальйону Третього армійського корпусу Іван на позивний «Турист».

За словами бойового медика, якість мобілізаційного резерву зазнала суттєвих змін через тривалий час ведення бойових дій. Військовий хірург звертає увагу на глобальні зміни у медичних показниках населення країни, які доводиться враховувати під час відбору.

Реклама

«Мобілізаційний резерв за п’ятий рік повномасштабної війни стає гірший. Молоді і сильні потроху закінчуються. Більше літніх людей з соматичними хворобами. Якщо взяти норму показників загального аналізу крові, наприклад, станом на 1980-й рік минулого століття і зараз, то є різниця. Як збільшити здоров’я населення? Знизити норму», — констатує «Турист».

Звільнення зі служби та мотивація бійців

Попри колосальну фізичну та психологічну втому військовослужбовців, які перебувають на фронті від самого початку повномасштабного вторгнення, випадки симуляції хвороб задля уникнення служби у Третьому армійському корпусі відсутні. Військовий медик наголошує, що бійці шукають інші законні шляхи для ротації, якщо мають на це право.

«Люди, які п’ятий рік на війні… Мало хто не хоче звільнитися. Питання, наскільки далеко ти готовий зайти заради цього. Є різні варіанти звільнитися і ВЛК — це не найпростіший варіант. Дружина, троє дітей і все. Та в нашому корпусі, підрозділі люди всі вмотивовані, і жорстких випадків, мовляв, „зробіть що-небудь, щоб я списався“, такого на моїй практиці не було», — підсумував командир медичної роти.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, щомісяця до лав ЗСУ мобілізуються десятки тисяч людей, і близько 95% із них проходять процес нормальним шляхом. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що держава має змінити підхід до роботи пунктів, які приймають військовозобов’язаних. За його словами, він особисто бачив випадки, коли людину примусово мобілізували зранку і тримали в шортах з пакетом кілька годин, що сильно б’є по моральному стану.

Реклама

Також, міністерство оборони працює над новим етапом реформи мобілізації та діяльності територіальних центрів комплектування. Заступник міністра Мстислав Банік заявив, що реформа має дати громадянам чіткіше розуміння умов та перспектив проходження військової служби під час тривалої війни. Зміни безпосередньо стосуватимуться тих, хто ухиляється від мобілізації або перебуває в розшуку. За словами Баніка, реформа буде запроваджена найближчим часом.

Новини партнерів