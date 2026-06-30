Какой церковный праздник в Украине 1 июля

Церковный праздник 1 июля / © Pixabay

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Завтра, 1 июля (14 июля по старому стилю), в православном календаре день памяти святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамьяна. Косма и Дамиан родились в Азии Малой (вероятно, в Киликии или Месопотамии) в благочестивой христианской семье. Они были братьями-близнецами и с раннего детства воспитывались в духе любви к Богу и сострадания к людям.

Получив хорошее образование, братья изучили медицину и стали искусными врачами. Однако их главная особенность заключалась не только в профессиональных знаниях, но и в глубокой вере: они лечили не ради вознаграждения, а «бессеребряно», то есть бесплатно, считая свои способности Божьим даром.

Косма и Дамиан снискали широкую славу благодаря многочисленным исцелениям. По преданию, они лечили не только физические болезни, но и духовные недуги, обращая людей к вере.

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Их называют чудотворцами, ведь многие исцеления происходили после молитвы и возложения рук без применения сложных медицинских средств. Особое внимание братья уделяли бедным и отверженным, никогда не беря денег за свой труд.

Во время гонений на христиан римские власти арестовали братьев. Несмотря на пытку, они не отреклись от своей веры. По преданию, их пытались казнить несколько раз, но они оставались живы после различных испытаний, что еще больше усиливало веру людей в их святость.

В конце концов Косма и Дамиан были казнены примерно в III веке. Их смерть стала символом непоколебимой веры и жертвенного служения.

Церковный праздник в Украине 1 июля по старому календарю

По старому календарю 1 июля в Украине чествовали память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

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Леонтий Никейский был воином и открыто исповедовал христианство, за что подвергся жестоким пыткам и казни. Ипатий Никейский и Феодул Никейский были обратившимися к вере римскими воинами, поддержали Леонтия и приняли мученическую смерть. Их чтят как пример несокрушимой верности христианским убеждениям и духовной стойкости перед преследованиями.

Приметы 1 июля

Народные приметы 1 июля / © pexels.com

Если 1 июля ясная и тихая погода, июль будет жарким и сухим.

Утренний туман обещает теплую, но влажную середину лета с дождями.

В этот день дождь будет дождливым.

Что завтра нельзя делать

В этот день не советовали жаловаться на жизнь и совершать большие покупки — мол, радости не принесут. Женщинам же рекомендовали хотя бы чуть-чуть отложить домашние заботы и позволить себе отдых, иначе, по поверью, весь следующий год может пройти в непрерывном труде без передышки.

Что можно делать завтра

В народном календаре этот период известен как день Кузьмы и Демьяна, или летние «Кузьминки». Летние Кузьминки традиционно считались женским праздником. В старину в этот день женщины собирались вместе на посиделки, приглашали родных и соседок, делились новостями и отдыхали от ежедневной работы. В народе также бытует поверье: если на Кузьминки сделать хоть одно доброе дело, судьба скоро отблагодарит счастье и приятные перемены.

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