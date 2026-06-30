- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 30 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активные действия в этот день нужно заменить отдыхом и размышлениями: чем лучше мы продумаем свои последующие действия, тем успешнее они в результате окажутся.
Символ дня: бабочка.
Стихия дня: Металл.
Счастливый цвет дня: шоколадный, каштановый, коричневый.
Счастливые камни дня: чароит, турмалин, шпинель.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни нынешнего дня чреваты серьезными осложнениями, поэтому важно вовремя принять все необходимые меры.
Питание дня: продукты животного происхождения нужно заменить овощами, зеленью и фруктами
Стрижка дня: один из худших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов, которые сразу же будут употреблены в пищу — для хранения они не подходят.
Магия и мистика дня: можно снимать негатив с предметов, используя силу проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто сбываются, особенно если правильно их истолковать.
Табу дня: опасно общаться с агрессивными людьми.
Цитата дня: «Жизнь странный и причудливый путь» (Джонни Депп).
Читайте также:
Хирон в Тельце с 20 июня 2026 до 5 мая 2034 года: что нас ждет в это время
Юпитер во Льве с 30 июня 2026 до 26 июля 2027 года: что нас ждет в это время