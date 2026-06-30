Астрологический прогноз на 30 июня

Бабочка / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активные действия в этот день нужно заменить отдыхом и размышлениями: чем лучше мы продумаем свои последующие действия, тем успешнее они в результате окажутся.

Символ дня: бабочка.

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Стихия дня: Металл.

Счастливый цвет дня: шоколадный, каштановый, коричневый.

Счастливые камни дня: чароит, турмалин, шпинель.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

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Болезни дня: болезни нынешнего дня чреваты серьезными осложнениями, поэтому важно вовремя принять все необходимые меры.

Питание дня: продукты животного происхождения нужно заменить овощами, зеленью и фруктами

Стрижка дня: один из худших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов, которые сразу же будут употреблены в пищу — для хранения они не подходят.

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Магия и мистика дня: можно снимать негатив с предметов, используя силу проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто сбываются, особенно если правильно их истолковать.

Табу дня: опасно общаться с агрессивными людьми.

Цитата дня: «Жизнь странный и причудливый путь» (Джонни Депп).

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