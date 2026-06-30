Самые стильные летние тренды в маникюре: 14 оригинальных идей

Самые стильные летние тренды в маникюре / © Getty Images

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Этим летом тенденции в маникюре 2026 года балансируют между двумя направлениями — максимально естественными «голыми ногтями» и яркими, почти десертными цветами. Идеально для тех, кто любит как минимализм, так и эффектные акценты. Издание Woman&Home рассказало, какие 14 оттенков станут самыми модными для летнего маникюра — от сочных ягодных тонов до «голых» ногтей и сияющих перламутровых эффектов.

Зелёное яблоко

Сочный яблочно-зеленый — неожиданный, но очень свежий выбор этого сезона. Он особенно стильно смотрится на коротких, округлых ногтях и придает образу «сочную» легкость.

Томатно-красный

Это летняя классика с характером. Теплый, слегка оранжеватый оттенок идеально подходит к коротким квадратным ногтям и напоминает о пикниках, салатах с моцареллой и спелых красных помидорах.

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Классический коралл

Коралловый цвет остается бесспорным летним фаворитом. Он плавно переходит от весны к лету и одинаково хорошо смотрится на ногтях любой длины.

Сливочный

Масляно-желтый — один из самых заметных трендов года. Нежный, солнечный и очень «отпускной», он также идеально подходит для французского маникюра или в качестве основы под перламутровое покрытие.

Сочное желе

Желейный эффект возвращается — блестящий, «сочный» и полупрозрачный. Чаще всего его выполняют в розовых, красных и оранжевых тонах, создавая эффект глянцевых фруктовых конфет.

Лазурь

От небесно-голубого до насыщенного кобальта — синий цвет остается беспроигрышным выбором. Он напоминает о море, отдыхе и ярком солнце над греческими островами.

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«Обнаженность»

Тенденция на «голые» ногти только набирает обороты. Полупрозрачные лаки, нежные нюдовые оттенки и кремовые текстуры создают эффект максимально ухоженных, но естественных ногтей.

Бургундия

Бордовый неожиданно стал летним фаворитом. Глубокий винный оттенок выглядит дорого и стильно даже в жару, особенно на коротких ногтях или в рамках педикюра.

Кокосовое молоко

Молочно-белый «кокосовый» маникюр — выбор сторонниц минимализма. Он выглядит чисто и нежно и идеально подходит для свадеб, отпусков или любых торжественных событий.

Ярко-розовый

Дело всегда в настроении. Он мгновенно придает образу энергию и эффектно контрастирует с белым или джинсами.

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Холодная лаванда

Лавандовые и холодные фиолетовые оттенки — нежный, романтичный выбор для тех, кто любит деликатную цветовую палитру.

Перламутровый

Перламутровые покрытия создают эффект сияния воды, ракушек и бассейнов. Часто их сочетают с прозрачной основой для максимально «легкого» маникюра.

Цветной френч

Классический френч обретает яркие краски: желтые, зеленые или голубые кончики ногтей — идеальный способ добавить акцент, не перегружая образ.

Летний полосатик

Полосатый дизайн становится новым фаворитом лета. Он сочетается с цветами сезона и выглядит свежо, графично и очень по-летнему.

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Летний маникюр — это баланс между естественностью и яркостью, между «ничего лишнего» и «хочу всё и сразу».

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