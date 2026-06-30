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- Салон красоты
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Самые стильные летние тренды в маникюре: 14 оригинальных идей
Как только температура поднимается, мы инстинктивно хотим обновления. Весенние пастельные тона уступили место более смелым, солнечным и «аппетитным» оттенкам.
Этим летом тенденции в маникюре 2026 года балансируют между двумя направлениями — максимально естественными «голыми ногтями» и яркими, почти десертными цветами. Идеально для тех, кто любит как минимализм, так и эффектные акценты. Издание Woman&Home рассказало, какие 14 оттенков станут самыми модными для летнего маникюра — от сочных ягодных тонов до «голых» ногтей и сияющих перламутровых эффектов.
Зелёное яблоко
Сочный яблочно-зеленый — неожиданный, но очень свежий выбор этого сезона. Он особенно стильно смотрится на коротких, округлых ногтях и придает образу «сочную» легкость.
Томатно-красный
Это летняя классика с характером. Теплый, слегка оранжеватый оттенок идеально подходит к коротким квадратным ногтям и напоминает о пикниках, салатах с моцареллой и спелых красных помидорах.
Классический коралл
Коралловый цвет остается бесспорным летним фаворитом. Он плавно переходит от весны к лету и одинаково хорошо смотрится на ногтях любой длины.
Сливочный
Масляно-желтый — один из самых заметных трендов года. Нежный, солнечный и очень «отпускной», он также идеально подходит для французского маникюра или в качестве основы под перламутровое покрытие.
Сочное желе
Желейный эффект возвращается — блестящий, «сочный» и полупрозрачный. Чаще всего его выполняют в розовых, красных и оранжевых тонах, создавая эффект глянцевых фруктовых конфет.
Лазурь
От небесно-голубого до насыщенного кобальта — синий цвет остается беспроигрышным выбором. Он напоминает о море, отдыхе и ярком солнце над греческими островами.
«Обнаженность»
Тенденция на «голые» ногти только набирает обороты. Полупрозрачные лаки, нежные нюдовые оттенки и кремовые текстуры создают эффект максимально ухоженных, но естественных ногтей.
Бургундия
Бордовый неожиданно стал летним фаворитом. Глубокий винный оттенок выглядит дорого и стильно даже в жару, особенно на коротких ногтях или в рамках педикюра.
Кокосовое молоко
Молочно-белый «кокосовый» маникюр — выбор сторонниц минимализма. Он выглядит чисто и нежно и идеально подходит для свадеб, отпусков или любых торжественных событий.
Ярко-розовый
Дело всегда в настроении. Он мгновенно придает образу энергию и эффектно контрастирует с белым или джинсами.
Холодная лаванда
Лавандовые и холодные фиолетовые оттенки — нежный, романтичный выбор для тех, кто любит деликатную цветовую палитру.
Перламутровый
Перламутровые покрытия создают эффект сияния воды, ракушек и бассейнов. Часто их сочетают с прозрачной основой для максимально «легкого» маникюра.
Цветной френч
Классический френч обретает яркие краски: желтые, зеленые или голубые кончики ногтей — идеальный способ добавить акцент, не перегружая образ.
Летний полосатик
Полосатый дизайн становится новым фаворитом лета. Он сочетается с цветами сезона и выглядит свежо, графично и очень по-летнему.
Летний маникюр — это баланс между естественностью и яркостью, между «ничего лишнего» и «хочу всё и сразу».