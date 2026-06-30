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- Шоу-бизнес
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В цветочном платье с глубоким декольте: Дженну Дьюэнн в романтическом образе папарацци подловили в Нью-Йорке
45-летняя актриса, продюсер и танцовщица выглядела прекрасно.
Дженну Дьюэнн подловили папарацци возле одного из отелей в Нью-Йорке. Голливудская актриса выглядела очаровательно и улыбчиво. Она с удовольствием остановилась и стала позировать фотографам.
Для своего выхода знаменитость выбрала романтическое платье макси с цветочным принтом в розово-оливково-черных оттенках. Наряд имел глубокое пикантное V-образное декольте, короткие рукава с разрезами и свободный крой.
Дженна дополнила свой образ черными босоножками на каблуках и с тонкими ремешками. Из украшений звезда отдала предпочтение лаконичным ювелирным изделиям — тонкому колье с небольшим бриллиантовым кулоном и кольцам.
Актриса уложила волосы мягкими волнами и нанесла макияж с использованием темно-бежевой помады и черного карандаша для глаз.
Напомним, Дженна Дьюэн рассказала о красоте, материнстве и жизни после 40 лет.