В цветочном платье с глубоким декольте: Дженну Дьюэнн в романтическом образе папарацци подловили в Нью-Йорке

Дженна Дьюэнн / © Getty Images

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Дженну Дьюэнн подловили папарацци возле одного из отелей в Нью-Йорке. Голливудская актриса выглядела очаровательно и улыбчиво. Она с удовольствием остановилась и стала позировать фотографам.

Для своего выхода знаменитость выбрала романтическое платье макси с цветочным принтом в розово-оливково-черных оттенках. Наряд имел глубокое пикантное V-образное декольте, короткие рукава с разрезами и свободный крой.

Дженна Дьюэнн / © Getty Images

Дженна дополнила свой образ черными босоножками на каблуках и с тонкими ремешками. Из украшений звезда отдала предпочтение лаконичным ювелирным изделиям — тонкому колье с небольшим бриллиантовым кулоном и кольцам.

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Актриса уложила волосы мягкими волнами и нанесла макияж с использованием темно-бежевой помады и черного карандаша для глаз.

Напомним, Дженна Дьюэн рассказала о красоте, материнстве и жизни после 40 лет.

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