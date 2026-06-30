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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

У квітковій сукні з глибоким декольте: Дженну Д'юен у романтичному образі папараці заскочили у Нью-Йорку

45-річна акторка, продюсерка й танцівниця мала прекрасний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Дженна Д’юенн

Дженна Д’юенн / © Getty Images

Дженну Д’юенн заскочили папараці біля одного з готелів у Нью-Йорку. Голлівудська акторка мала чарівний та усміхнений вигляд. Вона з задоволенням зупинилася і почала позувати фотографам.

Для свого виходу знаменитість обрала романтичну сукню максі з квітковим принтом у рожево-оливково-чорних відтінках. Вбрання мало глибоке пікантне V-подібне декольте, короткі рукави з розрізами і вільний крій.

Дженна Д’юенн / © Getty Images

Дженна Д’юенн / © Getty Images

Образ Дженна доповнила чорними босоніжками на підборах і з тонкими ремінцями. З прикрас зірка віддала перевагу лаконічним ювелірним виробам — тонкому кольє з невеликим діамантовим кулоном і каблучкам.

Волосся акторка уклала м’якими хвилями і зробила макіяж з темно-бежевою помадою і чорним олівцем на очах.

Нагадаємо, Дженна Д’юен розповіла про красу, материнство та життя після 40 років.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
168
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