У квітковій сукні з глибоким декольте: Дженну Д'юен у романтичному образі папараці заскочили у Нью-Йорку

Дженна Д’юенн / © Getty Images

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Дженну Д’юенн заскочили папараці біля одного з готелів у Нью-Йорку. Голлівудська акторка мала чарівний та усміхнений вигляд. Вона з задоволенням зупинилася і почала позувати фотографам.

Для свого виходу знаменитість обрала романтичну сукню максі з квітковим принтом у рожево-оливково-чорних відтінках. Вбрання мало глибоке пікантне V-подібне декольте, короткі рукави з розрізами і вільний крій.

Дженна Д’юенн / © Getty Images

Образ Дженна доповнила чорними босоніжками на підборах і з тонкими ремінцями. З прикрас зірка віддала перевагу лаконічним ювелірним виробам — тонкому кольє з невеликим діамантовим кулоном і каблучкам.

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Волосся акторка уклала м’якими хвилями і зробила макіяж з темно-бежевою помадою і чорним олівцем на очах.

Нагадаємо, Дженна Д’юен розповіла про красу, материнство та життя після 40 років.

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