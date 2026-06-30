61-річна Павліна Порізкова розкрила секрет своєї ідеальної фігури

Павліна Порізкова

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61-річна чеська модель, актриса та письменниця Павліна Порізкова стала головною зіркою нового номера Madame Figaro. В інтерв’ю журналу вона розповіла про ейджизм, самоприйняття, кар’єру та старіння, а також про те, як підтримує свою чудову фізичну форму.

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«Йога мені здається нудною, але я обожнюю бокс і кікбоксинг. На жаль, два роки тому мені зробили операцію на стегні, і я не можу тренуватися так, як раніше. До того ж я набрала вагу через менопаузу. Але до весілля я хотіла бути у чудовій формі. Я займаюся за програмою тренувань, яку знайшла в Instagram, щоб почуватися сильнішою. І я ходжу в спортзал із Джеффом (Джефф Грінштейн — наречений Павліни — Прим. ред.). Ми обоє любимо змагатися, що дуже мотивує», — відповіла модель на запитання про те, чи займається вона спортом.

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Павліна Порізкова розповіла, що вже багато років дотримується принципів інтервального голодування за схемою 16/8. За словами моделі, саме в стані легкого голодування вона почувається найбільш енергійною, тому зазвичай перший прийом їжі у неї припадає лише на другу половину дня, після чого слідує вечеря.

Пауліна Порізкова

При цьому модель наголошує, що не ставиться до цього правила надто суворо і дозволяє собі відступи. Наприклад, під час поїздок до Франції вона із задоволенням насолоджується місцевою кухнею, не відмовляючи собі ні в десертах, ні в келиху вина. На її думку, набагато важливішими за жорсткі обмеження є збалансоване харчування та якісні продукти, які складають основу щоденного раціону.

Нагадаємо, що раніше супермодель Гайді Клум розкрила секрет своєї сяючої шкіри.

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