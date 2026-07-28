Якому знаку зодіаку пощастить 29 липня: хто цього дня зможе знайти загублену річ

Водолій / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносять нас на вершину успіху, то опускають вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 липня?

Найспокійніший і найгармонійніший день у всьому місячному календарі, протягом якого слід намагатися дотримуватися емоційної рівноваги — як внутрішньої, так і зовнішньої. У будь-якій сфері життя, чого б вона не стосувалася, важлива помірність — будь-які надмірності, навіть якщо вони здадуться нешкідливими, принесуть лише шкоду.

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У роботі, бізнесі та фінансах сьогодні не варто очікувати якихось особливих проривів, тому й напружуватися надто не варто — однаково всі витрачені сили підуть намарно. Тим, у кого на цей час припаде відпустка, можна вирушати в подорож — вона виявиться вдалою.

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Водолій

Водоліям цього дня пощастить більше, ніж усім іншим представникам зодіакального кола. Щоправда, для цього їм доведеться попрацювати над… атмосферою власного дому. Як відомо, чистоти й ладу ніколи не буває забагато, тому сьогодні бажано присвятити час прибиранню. У результаті вони, по-перше, зможуть відшукати зниклу річ, яку вже давно вважали безповоротно втраченою.

А, по-друге, у глобальному сенсі змінять своє життя на краще — цьому сприятиме цілюща енергія, яка почне вільно циркулювати в ідеально чистому приміщенні.

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