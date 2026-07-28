П'яні солдати вкрали 15-тонний бронетранспортер та трощили цивільні авто: фото

Бронетранспортер / © The Sun

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У Великій Британії нетверезі солдати викрали бронетранспортер і протаранили цивільні автомобілі.

Про це пише thesun.co.uk.

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Інцидент стався у казармах Свінтон у Перхем-Дауні, що входять до складу гарнізону Тідворт і є базою 26-го інженерного полку. Двоє нетверезих військових викрали 15-тонну гусеничну машину Bulldog і влаштували на ній гонитву. Під час їзди вулицями вони пошкодили кілька цивільних авто, які належать військовим. Збитки оцінюють в 100 000 фунтів стерінгів.

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Друзі розповіли, що військові пішли випивати за межі бази, а потім повернулися близько 1-ї години ночі та викрали гусеничний броньований транспортний засіб.

Пошкоджені авто / © The Sun

Кілька транспортних засобів було пошкоджено, коли БТР рухався вулицею, а два з них були повністю знищені масивною 15-тонною броньованою машиною.

Шоковані люди все зняли на відео. Після розваг військові акуратно припаркувати бронетехніку та пішли спати.

Наступного дня порушників затримала поліція. Триває розслідування.

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