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П'яні солдати вкрали 15-тонний бронетранспортер та трощили цивільні авто: фото
У Британії стався інцидент із двома військовими, які викрали бронетехніку та влаштували погоню вулицями.
У Великій Британії нетверезі солдати викрали бронетранспортер і протаранили цивільні автомобілі.
Про це пише thesun.co.uk.
Інцидент стався у казармах Свінтон у Перхем-Дауні, що входять до складу гарнізону Тідворт і є базою 26-го інженерного полку. Двоє нетверезих військових викрали 15-тонну гусеничну машину Bulldog і влаштували на ній гонитву. Під час їзди вулицями вони пошкодили кілька цивільних авто, які належать військовим. Збитки оцінюють в 100 000 фунтів стерінгів.
Друзі розповіли, що військові пішли випивати за межі бази, а потім повернулися близько 1-ї години ночі та викрали гусеничний броньований транспортний засіб.
Кілька транспортних засобів було пошкоджено, коли БТР рухався вулицею, а два з них були повністю знищені масивною 15-тонною броньованою машиною.
Шоковані люди все зняли на відео. Після розваг військові акуратно припаркувати бронетехніку та пішли спати.
Наступного дня порушників затримала поліція. Триває розслідування.