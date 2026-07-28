ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
3588
Час на прочитання
1 хв

П'яні солдати вкрали 15-тонний бронетранспортер та трощили цивільні авто: фото

У Британії стався інцидент із двома військовими, які викрали бронетехніку та влаштували погоню вулицями.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Бронетранспортер

Бронетранспортер / © The Sun

У Великій Британії нетверезі солдати викрали бронетранспортер і протаранили цивільні автомобілі.

Про це пише thesun.co.uk.

Інцидент стався у казармах Свінтон у Перхем-Дауні, що входять до складу гарнізону Тідворт і є базою 26-го інженерного полку. Двоє нетверезих військових викрали 15-тонну гусеничну машину Bulldog і влаштували на ній гонитву. Під час їзди вулицями вони пошкодили кілька цивільних авто, які належать військовим. Збитки оцінюють в 100 000 фунтів стерінгів.

Друзі розповіли, що військові пішли випивати за межі бази, а потім повернулися близько 1-ї години ночі та викрали гусеничний броньований транспортний засіб.

Пошкоджені авто / © The Sun

Пошкоджені авто / © The Sun

Кілька транспортних засобів було пошкоджено, коли БТР рухався вулицею, а два з них були повністю знищені масивною 15-тонною броньованою машиною.

Шоковані люди все зняли на відео. Після розваг військові акуратно припаркувати бронетехніку та пішли спати.

Наступного дня порушників затримала поліція. Триває розслідування.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
3588
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie