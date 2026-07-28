Посадовець Іраку звинуватив Україну в атаках: Київ жорстко поставив на місце Багдад

Прапор Іраку / © pexels.com

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МЗС України назвало безпідставними звинувачення іракського чиновника Касіма аль-Абуді у причетності українських спецслужб до атак в Іраку. Відомство звернуло увагу, що такі заяви грають на руку російській пропаганді на Близькому Сході.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

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Напередодні радник з національної безпеки Іраку Касім аль-Абуді заявив, що на території країни нібито діють українські розвідувальні осередки, які здійснюють атаки на іракські об’єкти, а відповідальність за них покладають на угруповання опору.

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Тихий назвав ці звинувачення безпідставними та такими, що не мають жодного доказового підтвердження. Він також звернув увагу, що сам іракський посадовець під час інтерв’ю визнав відсутність фактів, які могли б підтвердити його слова.

«Важливо зазначити, що до таких резонансних публічних заяв іракська сторона не передавала Україні дипломатичними каналами жодної відповідної інформації чи занепокоєнь. Якби звинувачення мали хоч якісь підстави, логічно було би уявити саме таку форму комунікації. Натомість українська сторона дізналася про закиди в свій бік з прямого ефіру телебачення», — підкреслив речник МЗС.

Він також зазначив, що подібні заяви перегукуються з основними наративами російської пропаганди, спрямованими на дискредитацію України та погіршення її відносин із державами Близького Сходу.

«Закликаємо офіційні кола Республіки Ірак належним чином відреагувати на поширення безпідставних звинувачень та не допустити використання державних інституцій для ретрансляції дезінформації, що відповідає інтересам третіх сторін і завдає шкоди двостороннім відносинам», — резюмував Тихий.

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До слова, Іран пригрозив Україні «відповіддю» через нібито причетність до атаки на його судно. Голова комісії з нацбезпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що Київ «незабаром зрозуміє», що республіка «нікому не залишається винною», додавши, що «список армії переможених продовжує зростати».

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