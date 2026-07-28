У Кремлі готуються до масового бунту: як пропаганда й війна обертаються проти Путіна

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Getty Images

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Через брак успіхів на фронті та поглиблення економічної кризи Кремль готується до масової мобілізації й внутрішніх заворушень. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про напруження у РФ та чому росіяни почали благати про закінчення війни

У Кремлі готуються до бунту

Кремль готується до можливої мобілізації та внутрішніх заворушень, про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними експертів, підґрунтям для цього стало ухвалення Держдумою РФ закону, що дозволяє залучати до війська за контрактом осіб із судимістю за тяжкі злочини, як-от контрабанда наркотики чи участь в організованих злочинних угрупованнях. У Міноборони РФ визнають, що це спростить набір сил на 2026 рік. Паралельно Росгвардія оновлює цивільну оборону для захисту від «небезпек» під час воєнного стану, а раніше ухвалений закон уже дозволяє відправляти резервістів на фронт без офіційної мобілізації.

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В ISW зазначають, що Кремль створює правову основу для воєнного стану та призову, очікуючи хвилі обурення в суспільстві. Втім, остаточне рішення залишається за Путіним і воно буде залежати від його оцінки бойових дій та стабільності власного режиму.

Кремль / © unsplash.com

Водночас іноземне видання Daily Express пише, що очільник РФ Володимир Путін готує масову мобілізацію та воєнний стан через відсутність успіхів на фронті та зростання внутрішньої нестабільності. Журналісти зазначають, що економіка Росії занепадає, у країні виникає дефіцит палива, а паніку в Кремлі посилюють українські удари по нафтогазовій інфраструктурі, складах і роздрібній мережі Wildberries.

Тим часом, прокремлівські блогери взялися спростовувати заяви окупаційної влади про «повний контроль» і безпеку сухопутного коридору до Криму.

Приводом для обурення стала зустріч Володимира Путіна з гауляйтером Запорізької області Євгеном Балицьким, який заявив, що трасу М-14 Ростов-на-Дону — Крим повністю захищено від українських дронів. Z-блогери назвали це брехнею, наголосивши, що ЗСУ продовжують системно завдавати ударів по автодорозі. А зменшення кількості обстрілів техніки пов’язане не з ефективністю російської ППО, а з тим, що цивільний і логістичний транспорт майже припинив рух трасою через страх знищення, що також призвело до стрибка цін на страхування перевезень.

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В ISW підтверджують регулярність українських атак, які тривають ще з травня-червня. Попри перекидання додаткових сил і дронів-перехоплювачів для захисту шляху, Силам оборони України вдалося щонайменше частково перерізати цю критичну логістичну артерію та викликати черговий розкол у російському інформаційному просторі.

Росіяни почали благати про закінчення війни

Через удари по складах Wildberries у Невинномиську та Краснодарі, росіяни скаржаться на масове банкрутство та почали благати про закінчення війни. Чимало відео із подібними закликами почали ширитися у Мережі.

«Це все, хлопці. Багато хто сьогодні прокинеться банкрутами, бо склад у Краснодарі згорів. Він зараз горить. Друзі із Краснодара кажуть, що там п**дець. Що робити? Ми не знаємо», — сказав один росіянин та важко зітхнув.

Дата публікації 09:41, 22.07.26 Кількість переглядів 86 "Багато хто сьогодні прокинеться банкрутами": росіяни ниють через спалені бізнеси після атак по Wildberries

Один із місцевих підприємців не стримує сліз через нищівний удар по складах маркетплейсу та щиро прагне якнайшвидшого завершення війни. Чоловік розпачливо бідкається, що через бойові дії гинуть безліч людей і руйнується бізнес. Тепер він опинився в глухому куті, адже наближається час податкової звітності, а що робити в такій ситуації — не уявляє.

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Постраждалі бізнесмени додають, що знищені товари були призначені для забезпечення всього півдня Росії, а сама компанія відмовилася виплачувати підприємцям будь-які компенсації за збитки.

Дата публікації 15:27, 23.07.26 Кількість переглядів 51 Збитки від атак на Wildberries змусили росіян заговорити про війну

Водночас колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко. зазначив, що росіяни плачуть на камери та скаржаться на удари, однак нічого не роблять для завершення війни.

Путін примушує людей воювати

Кремлівський диктатор Володимир Путін активно переконує росіян залишатися на війні проти України та перепідписувати контракти з Міноборони, зазначає ISW.

Під час зустрічі з командуванням ВМС російський диктатор показово похвалив моряка, який вирішив продовжити службу, назвавши це «знаходженням покликання». За даними аналітиків, російське військове керівництво ще з 2025 року тиском та заохоченнями змушує мобілізованих ставати контрактниками. Це роблять для того, щоб зберегти людей на фронті та заспокоїти суспільство, яке чекає на демобілізацію призваних у 2022 році.

Паралельно Путін знову розширив армію — цього разу указом від 27 липня до майже 2,5 мільйона осіб (з яких 1,53 мільйона — безпосередньо військові). Чисельність зросла на 27 тисяч осіб, переважно для створення військово-будівельних підрозділів. В ISW підкреслюють, що таке збільшення в 2026 році є незначним порівняно з попередніми роками, коли штат армії РФ розширювали на сотні тисяч осіб щороку.

Олігархи Путіна більше не вірять у майбутнє Росії

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські багатії масово виводять кошти з країни, купуючи криптовалюту, закордонне житло та частки у приватних фондах. Головна причина — рекордний обвал російського фондового ринку, який безперервно падає вже 19 тижнів поспіль.

З початку квітня ринок акцій РФ просів майже на 30%, відкотившись до рівня 2016 року. Найбільші компанії стрімко втрачають вартість: акції «Газпрому», «ВТБ», «Норнікеля» та «Аерофлоту» впали на 21–27%, а золотодобувник «Полюс» знецінився на 53% лише за два тижні. У розвідці наводять приклад: 1000 доларів, вкладена в акції Apple у 2006 році, зараз принесла б понад 130 тисяч прибутку, тоді як аналогічна інвестиція в «Газпром» перетворилася б на мінус 600 доларів.

Через токсичність російських паперів та невигідні умови Мінфін РФ уже кілька разів скасовував аукціони з продажу державних облігацій, оскільки інвестори не хочуть позичати гроші державі.

Варто зауважити, що у Росії дефіцит і різке подорожчання дизеля створили проблеми для промислових залізничних перевезень, якими проходить понад 80% вантажів країни.

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