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Путін хоче перетворити мобілізованих на «вічних солдатів»: ISW розкрив небезпечний задум Кремля
Кремль продовжує просувати наративи та вживати заходів, спрямованих на утримання мобілізованих на тлі ймовірного бунту через відсутність демобілізації.
Російський диктатор Володимир Путін продовжує переконувати російських окупантів перепідписати контракти з Міністерством оборони Росії та продовжити бойові дії у війні проти України.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Міноборони РФ вербує мобілізованих на перепідписання контракту
Американські аналітики звернули увагу, що Путін під час зустрічі з командуванням ВМС Росії виділив історію моряка, який заявив про намір перепідписати контракт із Міноборони, як приклад для інших. Очільник Кремля заявив, що його історія є чудовим прикладом того, як мобілізований військовослужбовець знайшов своє покликання під час цієї війни.
В ISW зауважують, що Міністерство оборони Росії намагалося провести опитування та змусити російських мобілізованих перейти на контрактну службу в середині 2025 року, щоб зберегти ці сили у разі демобілізації.
Раніше ISW спостерігала повідомлення про те, як російське військове керівництво стимулює та примушує мобілізованих росіян підписувати контракти з Міністерством оборони.
«Кремль, ймовірно, продовжує просувати наративи та вживати заходів, спрямованих на утримання мобілізованого персоналу в Збройних силах Росії та на пом’якшення деяких суспільних занепокоєнь щодо відсутності демобілізації особового складу, мобілізованого у 2022 році», — вважають аналітики.
Путін збільшив російську армію до майже 2,5 мільйона
Також Путін продовжує збільшувати російську армію. 27 липня Путін підписав указ, яким встановив чисельність Збройних сил РФ на рівні 2 426 130 осіб особового складу, включаючи 1 535 000 військовослужбовців.
В ISW пояснюють, що цей указ спрямований на створення військово-будівельних підрозділів у складі армії. Цим документом Путіна збільшено загальну чисельність на 27 000 осіб, з яких 25 000 є військовослужбовцями.
«Росія майже щороку розширювала санкціоновану кінцеву чисельність Збройних сил Росії від моменту початку повномасштабного вторгнення до України 2022 року, збільшивши чисельність на 137 000 осіб 2022 року, 170 000 — 2023 року та 180 000 — 2024 року», — зауважили в Інституті вивчення війни.
Збільшення 2026 року було незначним порівняно з попередніми розширеннями.
Мобілізація у РФ — останні новини
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що українська розвідка отримала дані про підготовку у РФ нової масштабної хвилі мобілізації. За інформацією ГУР, це станеться вже цієї осені.
За оцінками української розвідки, нову хвилю мобілізації в Росії оголосять одразу після виборів, запланованих на 20 вересня 2026 року. Тим часом Путін знову підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ.