Путін хоче перетворити мобілізованих на «вічних солдатів»: ISW розкрив небезпечний задум Кремля

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін продовжує переконувати російських окупантів перепідписати контракти з Міністерством оборони Росії та продовжити бойові дії у війні проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міноборони РФ вербує мобілізованих на перепідписання контракту

Американські аналітики звернули увагу, що Путін під час зустрічі з командуванням ВМС Росії виділив історію моряка, який заявив про намір перепідписати контракт із Міноборони, як приклад для інших. Очільник Кремля заявив, що його історія є чудовим прикладом того, як мобілізований військовослужбовець знайшов своє покликання під час цієї війни.

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В ISW зауважують, що Міністерство оборони Росії намагалося провести опитування та змусити російських мобілізованих перейти на контрактну службу в середині 2025 року, щоб зберегти ці сили у разі демобілізації.

Раніше ISW спостерігала повідомлення про те, як російське військове керівництво стимулює та примушує мобілізованих росіян підписувати контракти з Міністерством оборони.

«Кремль, ймовірно, продовжує просувати наративи та вживати заходів, спрямованих на утримання мобілізованого персоналу в Збройних силах Росії та на пом’якшення деяких суспільних занепокоєнь щодо відсутності демобілізації особового складу, мобілізованого у 2022 році», — вважають аналітики.

Путін збільшив російську армію до майже 2,5 мільйона

Також Путін продовжує збільшувати російську армію. 27 липня Путін підписав указ, яким встановив чисельність Збройних сил РФ на рівні 2 426 130 осіб особового складу, включаючи 1 535 000 військовослужбовців.

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В ISW пояснюють, що цей указ спрямований на створення військово-будівельних підрозділів у складі армії. Цим документом Путіна збільшено загальну чисельність на 27 000 осіб, з яких 25 000 є військовослужбовцями.

«Росія майже щороку розширювала санкціоновану кінцеву чисельність Збройних сил Росії від моменту початку повномасштабного вторгнення до України 2022 року, збільшивши чисельність на 137 000 осіб 2022 року, 170 000 — 2023 року та 180 000 — 2024 року», — зауважили в Інституті вивчення війни.

Збільшення 2026 року було незначним порівняно з попередніми розширеннями.

Мобілізація у РФ — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що українська розвідка отримала дані про підготовку у РФ нової масштабної хвилі мобілізації. За інформацією ГУР, це станеться вже цієї осені.

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За оцінками української розвідки, нову хвилю мобілізації в Росії оголосять одразу після виборів, запланованих на 20 вересня 2026 року. Тим часом Путін знову підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ.

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