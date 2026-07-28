Українцям дали 60 днів: що буде, якщо проігнорувати податок на нерухомість

Податок на нерухомість

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Українці, які володіють нерухомістю, що підлягає оподаткуванню, повинні щороку сплачувати відповідний податок. За прострочення платежу передбачені штрафи, а згодом може нараховуватися пеня.

Про це йдеться у статті 124 Податкового кодексу України.

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Які штрафи передбачені за несплату податку

Розмір штрафу залежить від тривалості прострочення.

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Якщо податок не сплачено протягом 30 календарних днів після завершення встановленого строку, штраф становитиме 5% від суми боргу. Якщо прострочення перевищить 30 календарних днів, розмір санкції зросте до 10%.

Водночас штраф не застосовуватимуть, якщо кошти з електронного рахунку зарахували в рахунок сплати податку наступного операційного дня.

Окремі санкції передбачені за умисне невиконання податкового зобов’язання. У такому разі штраф може становити 25% від суми заборгованості.

Якщо умисні дії призвели до прострочення більш ніж на 90 календарних днів або платника повторно притягнули до відповідальності протягом трьох років, штраф може зрости до 50% від суми боргу.

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Заборгованість також може створити додаткові ризики для фізичних осіб-підприємців, які працюють на єдиному податку. За словами юриста Богдана Янківа, борг може стати підставою для анулювання спрощеної системи оподаткування.

Коли потрібно сплатити податок

Контролюючий орган має надіслати податкове повідомлення-рішення до 1 липня звітного року.

Після отримання повідомлення платник має 60 календарних днів, щоб сплатити визначену суму. Із наступного дня після завершення цього строку починають застосовувати штрафні санкції, а згодом нараховувати пеню.

Згідно з Податковим кодексом, повідомлення-рішення може вважатися врученим навіть тоді, коли платник не переглянув його в Електронному кабінеті. Тому відсутність ознайомлення з повідомленням не звільняє власника нерухомості від обов’язку сплатити податок.

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Нагадаємо, в Україні хочуть змусити постачальників комунальних послуг платити штрафи за помилки у платіжках. Про це йдеться у законопроєкті №15435, зареєстрованому у Верховній Раді.

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