Скільки отримують українські пенсіонери 2026 року: оприлюднено нову статистику

Пенсія

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Середній розмір пенсії в Україні продовжує зростати та станом на 1 липня 2026 року перевищив 7200 гривень. Водночас майже половина українських пенсіонерів отримує виплати, що не перевищують 5 тисяч гривень, а загальна кількість одержувачів пенсій за останні роки суттєво скоротилася.

Про це пише «Знай.UA».

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2026 року в Україні налічується близько 10 мільйонів пенсіонерів.

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Для порівняння, на початку 2022 року пенсійні виплати отримували приблизно 11,1 мільйона громадян. Таким чином, за кілька років кількість пенсіонерів зменшилася на понад 1 мільйон осіб.

Який розмір пенсій отримують українці

За офіційною статистикою:

до 3 тис. грн отримують близько 3,7% пенсіонерів;

від 3 до 4 тис. грн — майже 24%;

від 4 до 5 тис. грн — 17,2%;

від 5 до 10 тис. грн — 36,5%;

понад 10 тис. грн — близько 18%.

Загалом 44,6% українських пенсіонерів отримують пенсію, що не перевищує 5 тисяч гривень.

Експерти пояснюють, що збільшення середнього розміру пенсії пов’язане насамперед з індексацією виплат, підвищенням окремих соціальних стандартів та нарахуванням спеціальних пенсій для окремих категорій громадян.

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Крім того, на середній показник впливають відносно високі пенсії невеликої частини одержувачів.

Які пенсії переважають в Україні

Найбільшу частку становлять пенсії за віком — їх отримують понад 72% українських пенсіонерів.

Ще близько 15% припадає на пенсії за інвалідністю, приблизно 7% — на пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Соціальні пенсії займають незначну частку від загальної кількості виплат.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, в Україні окремі категорії громадян мають право на так звані спеціальні пенсії, розмір яких може перевищувати встановлений максимальний рівень у понад 25 тисяч гривень.

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Йдеться, зокрема, про суддів, прокурорів, військових, правоохоронців, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та деяких держслужбовців. Водночас на період воєнного стану для частини таких виплат діятимуть обмеження та знижувальні коефіцієнти.

До слова, для виходу на пенсію за віком в Україні 2026 року у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки потрібно не менше 23 років стажу, а у 65 років — щонайменше 15 років.

У Пенсійному фонді пояснюють, що відмови у призначенні пенсії найчастіше пов’язані з недостатнім або непідтвердженим стажем, помилками у документах, неповним пакетом документів чи недостовірними даними.

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