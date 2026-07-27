Вашого керівника можуть оштрафувати через робочі чати: про що мало хто знає

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Систематичний психологічний або економічний тиск на працівників під час віддаленої роботи через корпоративні чати, електронну пошту та онлайн-наради є мобінгом і тягне за собою адміністративну відповідальність.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Що таке мобінг?

Згідно з Кодексом законів про працю та Кодексом України про адміністративні правопорушення, мобінг визначається як систематичні тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих співробітників чи трудового колективу. Його метою є створення ворожої атмосфери, приниження честі, гідності та ділової репутації працівника, а також його ізоляція.

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Законодавство захищає громадян незалежно від форми власності підприємства та формату виконання обов’язків — в офісі чи дистанційно.

У разі віддаленої роботи цькування найчастіше набуває таких форм:

«Цифровий бойкот» — систематичне ігнорування повідомлень та звернень співробітника в робочих месенджерах, що заважає виконанню обов’язків.

Навмисна ізоляція — незапрошення на важливі онлайн-наради та незалучення до робочих чатів.

Цифровий тиск — вимоги звітності за кожен крок, надсилання надмірної кількості завдань або повідомлень у позаробочий час для психологічного виснаження.

Окрім цього, мобінгом вважаються нерівна оплата праці однакової цінності, безпідставне позбавлення премій, погрози, образливі висловлювання, нерівномірний розподіл навантаження та обмеження кар’єрного зростання.

Які штрафи за мобінг?

Відповідальність за такі дії врегульована статтею 173-5 КУпАП. За перше порушення для працівників передбачено штраф від 850 до 1 700 гривень або від 20 до 30 годин громадських робіт, тоді як для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців санкції становлять від 1 700 до 3 400 гривень штрафу або від 30 до 40 годин громадських робіт.

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У разі повторного порушення протягом року або вчинення дій групою осіб штраф для громадян зростає до 1 700–3 400 гривень (громадські роботи від 30 до 40 годин), а для посадовців та фізичних осіб-підприємців — від 3 400 до 6 800 гривень (або громадські роботи від 40 до 60 годин).

Юристи наголошують, що систематичний тиск не варто списувати на «складний характер» колег чи керівництва, адже працівник має законне право захищати свої трудові права.

Нагадаємо, вчені дослідили, як віддалена робота негативно впливає на психіку людини — найбільше на тих, хто живе сам.

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