Сергій Притула показав, як підросла його донька Соломія, та розчулив щирим зізнанням у її 9-річчя

Притула

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Ведучий та громадський діяч Сергій Притула привітав доньку Соломію з 9-річчям і поділився її рідкісним фото, зворушивши Мережу.

У родині особливий день. 27 липня його старша донька Соломія святкує день народження. Цьогоріч дівчинці виповнилося дев’ять років. Із цієї нагоди шоумен і волонтер звернувся до неї з теплими словами. Також він показав новий знімок доньки, яка нечасто з’являється у його соцмережах. Привітання швидко зібрало чимало реакцій від підписників.

«Дякую, що вчиш нас з мамою бути кращими. Дякую за те, як вмієш любити нас, братів і сестру. Як вмієш бути щирою. Хочу, щоб ти знала: твій тато — голова твого фан-клубу! Любимо тебе зі всієї сили, ніжна наша квіточко», — звернувся до доньки Сергій Притула.

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Донька Сергія Притули Соломія / © facebook.com/serhiyprytula

Разом із привітанням телеведучий поділився кількома деталями про характер і захоплення Соломії. За словами Притули, донька росте надзвичайно енергійною та швидко освоює все нове, через що він жартома називає її «дівчинкою-блискавкою». Вона займається спортом, цікавиться музикою та малюванням, а ще стала першою пластункою у їхній родині. На опублікованому фото іменинниця усміхається в кадрі з довгими косичками, світлою кепкою з написом JAPAN 1975 та білою футболкою.

«Твій тато — голова твого фан-клубу!» — зізнався шоумен, підкресливши, наскільки пишається донькою.

Нагадаємо, наприкінці червня день народження святкував і сам Сергій Притула. Волонтерові та телеведучому виповнилося 45 років, він показав фото усієї родини в цей день.

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