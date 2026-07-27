Чоловік з ножем планував "підрізати" учасників мітингу у Львові - що відомо

Фото ілюстроване / © Associated Press

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У Львові під час акції протесту правоохоронці затримали чоловіка, який мав при собі ніж. Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту та перевіряє інформацію щодо можливих мотивів його дій.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Інцидент стався під час акції протесту щодо відставки Михайла Федорова.

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За попередньою інформацією, чоловік, якого затримали правоохоронці, мав при собі ніж. Також перевіряється інформація про те, що він міг становити потенційну загрозу для учасників заходу.

Затримання чоловіка / © Фото з відкритих джерел

«За попередньою інформацією, він міг мати намір напасти на учасників акції», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оперативно втрутилися у ситуацію та затримали чоловіка.

Наразі триває перевірка всіх обставин події. Поліцейські встановлюють мотиви дій затриманого та з’ясовують, чи мав він намір вчинити будь-які протиправні дії.

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Інформації про постраждалих внаслідок інциденту наразі немає.

Відставка Федорова — останні новини

Михайло Федоров майже сім років пропрацював у Кабміні, спершу як міністр цифрової трансформації, а останні пів року — як міністр оборони. 15 липня він подав у відставку.

На брифінгу вже після відставки Федоров доволі жорстко розкритикував Сирського та визнав, що виступав за його звільнення.

«Сирський не готовий дивитися в очі й говорити про проблеми. Він готовий плести інтриги, думати, що хтось замовив якусь кампанію. Замість того, щоб придумати, як перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну», — заявив він.

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Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язки міністра оборони України виконуватиме Євген Хмара. Він нагадав, що Хмара очолював Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ, який, за словами Зеленського, демонструє одні з найвищих результатів у знищенні російських військових.

«Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у складових Сил оборони: у нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно», — сказав глава держави.

Зеленський пропонував Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі.

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