Мужчина с ножом планировал "подрезать" митингующих во Львове - что известно

Фото иллюстрированное / © Associated Press

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Во Львове во время акции протеста правоохранители задержали мужчину, у которого был нож. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и проверяет информацию о возможных мотивах его действий.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел во время акции протеста по отставке Михаила Федорова.

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По предварительной информации, мужчина, которого задержали правоохранители, имел при себе нож. Также проверяется информация о том, что он мог представлять потенциальную угрозу для участников мероприятия.

Задержание мужчины / © Фото из открытых источников

«По предварительной информации, он мог намереваться напасть на участников акции», — говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно вмешались в ситуацию и задержали мужчину.

В настоящее время идет проверка всех обстоятельств происшествия. Полицейские устанавливают мотивы действий задержанного и выясняют, намеревался ли он совершить какие-либо противоправные действия.

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Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Отставка Федорова — последние новости

Михаил Федоров почти семь лет проработал в Кабмине, сначала как министр цифровой трансформации, а последние полгода как министр обороны. 15 июля он подал в отставку.

На брифинге уже после отставки Федоров довольно жестко подверг критике Сырского и признал, что выступал за его увольнение.

«Сырский не готов смотреть в глаза и говорить о проблемах. Он готов плести интриги, думать, что кто-то заказал какую-нибудь кампанию. Вместо того чтобы придумать, как победить Россию, он придумал, как расколоть страну», — заявил он.

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Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны Украины будет выполнять Евгений Хмара. Он напомнил, что Хмара возглавлял Центр специальных операций «Альфа» СБУ, который, по словам Зеленского, демонстрирует одни из самых высоких результатов в уничтожении российских военных.

«Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в составляющих Сил обороны: у него достаточный опыт безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно», — сказал глава государства.

Зеленский предлагал Михаилу Федорову разные варианты работы во власти.

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