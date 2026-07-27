"Мобилизация за сутки": суд отменил призыв мужчины, которого поймали на улице

Суд отменил призыв мужчину, которого поймали на улице / © Unsplash

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Днепропетровский окружной административный суд отменил заключение ВВК и приказ о призыве мужчины, которого задержали на улице и мобилизовали фактически в течение суток. Суд обязал воинскую часть исключить гражданина из списков личного состава и всех видов обеспечения.

Больше об этом рассказала «Судебно-юридическая газета».

Мобилизовали за сутки: суд встал на сторону мужчины, которого задержали на улице

Истец заявил, что после работы его остановили работники ТЦК и СП. По его словам, ему не вручали повестку под подпись, не выдавали направление на ВВК, а само медицинское освидетельствование прошло формально — без проведения обязательных лабораторных и других медицинских исследований.

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Мужчина обратился в суд с требованием признать противоправными действия военнообязанных структур, отменить справку о пригодности и приказы о причислении в армию.

Представители ТЦК отрицали и утверждали, что гражданин прошел ВВК, был признан пригодным и не предоставил документов, подтверждающих право на отсрочку или непригодность.

При рассмотрении дела №160/3760/26 суд установил, что ТЦК и ВВК нарушили Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. В карточке медицинского осмотра истца отсутствовали данные о проведении анализов крови и мочи, флюорографии, ЭКГ, опрос по диспансерному учету, а также подпись лица об ознакомлении с состоянием здоровья.

В своем решении суд подчеркнул, что не дает оценку медицинским диагнозам, ведь не оценивает медицинские выводы ВВК по существу, поскольку не является специализированным медицинским учреждением. Вместо этого предметом проверки стала непосредственно процедура принятия решения. Судьи пришли к выводу, что нарушения порядка проведения ВВК носили фундаментальный характер, а прохождение надлежащего медосмотра является обязательным условием для мобилизации.

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Поскольку Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» прямо не определяет незаконность призыва как отдельное основание для увольнения, суд применил принцип эффективной защиты прав. В решении указано, что отмена только заключения ВВК не восстановит нарушенные права, поэтому отмене подлежат и приказы о призыве и зачислении в списки части.

Кроме того, суд критически оценил ссылку ответчиков на предыдущую практику Верховного Суда относительно необратимости призыва, отметив, что постановление по делу №160/2592/23 «не является образцовым и касается других фактических обстоятельств».

В результате Днепропетровский окружной административный суд частично удовлетворил исковые требования: отменил справку ВВК, приказ ТЦК о призыве и приказ командира части о причислении в личный состав, обязав исключить истца из списков воинской части.

В то же время, в требовании признать противоправными сами действия ТЦК по проведению осмотра было отказано. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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ТЦК обозначил неизлечимо больного мужчину как нарушителя в «Резерве+»

Напомним, Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск военнообязанного с неизлечимой болезнью против ТЦК и СП. Мужчина обратился в суд после того, как обнаружил в приложении «Резерв+» статус нарушителя учета и информацию о розыске.

Он отметил, что не скрывался, а раньше и неоднократно информировал ТЦК о стационарном и амбулаторном лечении, а также предоставлял медицинские справки. Представители ТЦК иск не признали, утверждая, что повестку направили должным образом, статус сформировался в системе автоматически после неявки, а предоставленные медицинские документы были недостаточными.

Суд признал действия ТЦК по внесению данных о нарушении в Единый государственный реестр противоправными и обязал военнослужащих изъять эти сведения.

В решении отмечается, что сам факт возможного неприбытия по повестке без официального оформления протокола и постановления об админправонарушениях не является основанием для появления отметки «нарушитель» или «в розыске» в электронной базе. Кроме того, с ТЦК в пользу истца взыскали судебный сбор.

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