Атака на полигон под Киевом. / © Associated Press

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Число жертв российского баллистического удара по полигону во время выставки вооружения в селе Капитановка под Киевом 24 июля выросло до 11.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В больнице скончался 66-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время вражеского удара.

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«В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена», — говорится в сообщении.

Атака на полигон под Киевом — что известно

Днем 24 июля РФ ударила ракетами по полигону во время выставки оружия под Киевом. Прямо на месте трагедии 10 человек погибли, около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Власти Киевщины заявили, что была атакована территория частного полигона. В Генеральном штабе ВСУ добавили, что этот гражданский объект не находится в сфере управления Сил обороны.

Уже 25 июля главный организатор мероприятия был задержан и ему сообщили о подозрении в служебной халатности. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Дата публикации 21:00, 24.07.26 Количество просмотров 25 Вся правда об ударе по Киевской области! Баллистические ракеты промахнулись!

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