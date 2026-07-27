Лора Лумер призвала США передать Украине больше ракет для Patriot: детали

Система ПВО Patriot / © Фото из открытых источников

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Американская ультраправая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер после поездки в Украину выступила с призывом предоставить Киеву больше ракет для систем ПВО Patriot.

Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети X.

По словам Лумера, во время пребывания в Украине ей неоднократно приходилось спускаться в укрытия из-за российских баллистических атак.

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«После того, как я несколько раз бегала в бомбоубежище в Украине… я считаю, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине больше ракет Patriot», — написала она.

Активистка подчеркнула, что Patriot является «чисто оборонительной системой», которая перехватывают российские баллистические и крылатые ракеты, а также дроны, защищая гражданское население и критическую инфраструктуру.

Лумер также утверждает, что поддержка Украины отвечает интересам самих Соединенных Штатов. По ее словам, военное сотрудничество России и Ирана якобы представляет угрозу американским военным, а ослабление российской военной машины в Украине повлияет и на возможности Москвы помогать Тегерану.

«Украинцы готовы пролить свою кровь, чтобы американцам не пришлось этого делать», — заявила она.

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В конце своего обращения Лумер выразила надежду на то, что Вашингтон примет решение о передаче Украине дополнительных ракет для Patriot.

«Я надеюсь, что Украине дадут ракеты Patriot. Я никогда не думала, что когда-нибудь это скажу, но я искренне верю, что это срочно и необходимо», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Украина ведет переговоры с США об ускорении поставок ракет к системам Patriot перед началом осенне-зимнего периода. В то же время, стороны обсуждают запуск совместного производства средств противовоздушной обороны на территории Украины. Американская сторона уже предложила практические шаги по реализации проекта, а украинское правительство намерено как можно быстрее начать эту работу.

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