Дополнительные деньги к пенсии: кто в Украине может получать почти 1300 грн ежемесячно

Гривна. / © Национальный банк Украины

Реклама

В Украине отдельные категории пенсионеров могут ежемесячно получать дополнительную прибавку к пенсии, если удерживают нетрудоспособных членов семьи. Размер такой доплаты составляет почти 1300 гривен на каждого иждивенца.

Имеющие право на эту выплату, при каких условиях ее назначают, объяснили в Пенсионном фонде.

Право на ежемесячную надбавку имеют пенсионеры, получающие военную пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Впрочем, норма не распространяется на военнослужащих срочной службы.

Реклама

В ПФУ отмечают, чтобы получать доплату, пенсионер должен не работать и содержать нетрудоспособного члена семьи. В то же время, нетрудоспособный член семьи, на которого назначается надбавка, не должен получать собственные социальные выплаты, среди которых:

пенсия;

государственная социальная помощь лицам с инвалидностью;

помощь на детей одиноким матерям.

Кроме того, если в одной семье есть несколько военных пенсионеров, которые содержат одного и того же нетрудоспособного родственника, доплату могут назначить только одному из них.

Сколько будут выплачивать в 2026 году

Размер ежемесячной надбавки зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, и составляет 50% его размера. В 2026 — это 1 297,50 грн на одного иждивенца.

Если пенсионер содержит нескольких нетрудоспособных членов семьи, доплата назначается на каждого из них в отдельности. Например, если на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, надбавку будут выплачивать отдельно на каждого ребенка, что соответственно увеличит общую сумму ежемесячной выплаты.

Реклама

Как оформить выплату

В ПФУ отмечают, что автоматически средства не начисляются. Чтобы оформить выплату, пенсионеру необходимо лично обратиться в ближайшее отделение или запросить через электронный кабинет. К заявлению следует добавить:

паспорт и идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи и факт пребывания на иждивении;

справку о совместном проживании по одному адресу;

подтверждение того, что пенсионер не работает и не находится на военной службе (трудовая книга, выписка из реестра и т.п.).

Напомним, в Пенсионном фонде напомнили об особых условиях назначения пенсий для государственных служащих, которые могут получать выплаты в размере 60% заработной платы, с которой уплачивались взносы на общеобязательное государственное социальное страхование.

Новости партнеров