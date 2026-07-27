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Дополнительные деньги к пенсии: кто в Украине может получать почти 1300 грн ежемесячно
Размер ежемесячной надбавки зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, и составляет 50% его размера.
В Украине отдельные категории пенсионеров могут ежемесячно получать дополнительную прибавку к пенсии, если удерживают нетрудоспособных членов семьи. Размер такой доплаты составляет почти 1300 гривен на каждого иждивенца.
Имеющие право на эту выплату, при каких условиях ее назначают, объяснили в Пенсионном фонде.
Право на ежемесячную надбавку имеют пенсионеры, получающие военную пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Впрочем, норма не распространяется на военнослужащих срочной службы.
В ПФУ отмечают, чтобы получать доплату, пенсионер должен не работать и содержать нетрудоспособного члена семьи. В то же время, нетрудоспособный член семьи, на которого назначается надбавка, не должен получать собственные социальные выплаты, среди которых:
пенсия;
государственная социальная помощь лицам с инвалидностью;
помощь на детей одиноким матерям.
Кроме того, если в одной семье есть несколько военных пенсионеров, которые содержат одного и того же нетрудоспособного родственника, доплату могут назначить только одному из них.
Сколько будут выплачивать в 2026 году
Размер ежемесячной надбавки зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, и составляет 50% его размера. В 2026 — это 1 297,50 грн на одного иждивенца.
Если пенсионер содержит нескольких нетрудоспособных членов семьи, доплата назначается на каждого из них в отдельности. Например, если на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, надбавку будут выплачивать отдельно на каждого ребенка, что соответственно увеличит общую сумму ежемесячной выплаты.
Как оформить выплату
В ПФУ отмечают, что автоматически средства не начисляются. Чтобы оформить выплату, пенсионеру необходимо лично обратиться в ближайшее отделение или запросить через электронный кабинет. К заявлению следует добавить:
паспорт и идентификационный код;
документы, подтверждающие родственные связи и факт пребывания на иждивении;
справку о совместном проживании по одному адресу;
подтверждение того, что пенсионер не работает и не находится на военной службе (трудовая книга, выписка из реестра и т.п.).
Напомним, в Пенсионном фонде напомнили об особых условиях назначения пенсий для государственных служащих, которые могут получать выплаты в размере 60% заработной платы, с которой уплачивались взносы на общеобязательное государственное социальное страхование.