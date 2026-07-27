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Россия атаковала Балаклею в Харьковской области: есть погибший и раненые
В Балаклее из-за российских обстрелов погиб человек, еще четверо ранены.
В результате российского удара 27 июля по городу Балаклея Харьковской области погиб один человек, еще четверо гражданских получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего.
«Все профильные службы работают в усиленном режиме», — отметил Синегубов.
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Напомним, в Сумах были ликвидированы последствия комбинированного российского удара с применением управляемых авиационных бомб и ударных беспилотников.
Также осеяне нанесли массированных авиаударов КАБами и беспилотниками по Запорожью. Погибли два человека, в том числе ветеран войны получил ранения под завалами.