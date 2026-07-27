Россия атаковала Балаклею в Харьковской области: есть погибший и раненые

Атака РФ на Балаклею. Фото: Типичная Балаклея / © соцмережі

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В результате российского удара 27 июля по городу Балаклея Харьковской области погиб один человек, еще четверо гражданских получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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«Все профильные службы работают в усиленном режиме», — отметил Синегубов.

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Напомним, в Сумах были ликвидированы последствия комбинированного российского удара с применением управляемых авиационных бомб и ударных беспилотников.

Также осеяне нанесли массированных авиаударов КАБами и беспилотниками по Запорожью. Погибли два человека, в том числе ветеран войны получил ранения под завалами.

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