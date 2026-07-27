Россия ударила по заблокированным гражданским судам в портах Николаевщины: есть погибший и раненые

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В ночь на 27 июля российские войска атаковали находившиеся в портах Николаевской области гражданские торговые суда. Речь идет о кораблях, которые остаются заблокированными с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году и не выполняют коммерческие рейсы.

Об этом сообщает АМПУ.

По данным администрации, в результате циничного удара погиб один человек. Известно, что еще несколько человек получили ранения. Обстоятельства атаки и информация о пострадавших уточняются.

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«Это очередной сознательный удар России по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины. Атаки на суда, которые годами не могут покинуть заблокированные порты, демонстрируют системный характер российского террора против морской отрасли и создают прямую угрозу жизни гражданских моряков», — говорится в сообщении.

Украина документирует эти случаи и призывает международное морское сообщество дать решительную оценку атакам России на гражданский торговый флот.

Как мы писали, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе в ночь на 17 июля . По данным Воздушных сил, враг применил управляемые авиационные ракеты. Мониторинговые каналы сообщили, что целью атаки стала портовая инфраструктура города. К моменту публикации официальной информации о последствиях удара не было.

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