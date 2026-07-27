Врач назвала "суперсилу" 2% населения Земли: какое генетическое проклятие за ней скрывается

Рыжая девочка / © Pexels

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Около 2% населения планеты обладают генетической особенностью, сравнимой специалистами с настоящей суперсилой. Однако, по словам врача, такой феномен имеет серьезный минус, связанный с воздействием солнечного света.

Об этом пишет Lad Bible.

Оказывается, некоторые люди могут похвастаться своеобразной «суперсилой». Правда, речь идет не о редкой способности, которая встречается у одного на триллион, а об особенностях, характерных примерно для 2% населения мира.

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Об этом необычном свойстве доктор Сташа Гомина рассказала Стивену Бартлетту во время его популярного подкаста Diary of a CEO. На самом деле оно может касаться кого-нибудь из ваших знакомых или друзей.

Среди людей с этой особенностью есть и много знаменитостей. В частности, ген рыжих волос имеют музыкант Эд Ширан, принц Гарри и актриса Линдси Лохан. Да, речь идет именно о рыжих волосах. Их вполне можно назвать суперсилой, хотя, пожалуй, это одна из немногих суперспособностей, из-за которой человека могут дразнить в школе.

«Меланин — это пигмент, который люди имеют в коже. Этот меланин поглощает энергию, он нужен для того, чтобы защищать вас от чрезмерного воздействия солнечного света и вредного воздействия на ДНК вашей кожи», — объяснила врач.

«Ген рыжих волос обычно связан с веснушками, а это означает, что лишь небольшие участки кожи содержат меланин. Ген рыжих волос возник на далеком севере — у викингов и Шотландии. В тех местах не так много солнечного света. Это значит, что там исчез блокатор вещества, которое накапливало эту энергию, и люди, жившие в очень пасмурном климате, получили возможность производить витамин D«, — рассказала Гомина.

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Бартлетт уточнил: «Поэтому рыжие люди на самом деле имеют определенную суперсилу, когда речь идет об их отношениях с солнцем?»

«Если вы возьмете всех шотландцев и поселите их в Техасе или Оклахоме, они окажутся в среде с очень высоким уровнем солнечного излучения. Летом там очень жарко, и они не могут переносить такое количество солнца«, — ответила доктор.

Так что в следующий раз, когда кто-то обратит внимание на ваши рыжие волосы, вы можете рассказать об их необычной особенности. Ведь даже если такая «суперсила» усложняет отдых в солнечных странах, она все равно остается довольно уникальной чертой.

К слову, анализ тысяч образцов древней и современной ДНК показал, что после появления сельского хозяйства эволюция человека ускорилась, а естественный отбор повлиял на сотни генов. В частности, гены рыжих волос и светлой кожи распространились благодаря адаптации к дефициту солнечного света и лучшему синтезу витамина D. В то же время возросла частота некоторых генов, связанных с риском болезней (например, диабета, целиакии или артрита), поскольку в прошлом они могли давать эволюционное преимущество, в частности, помогая противостоять инфекциям.

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