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«Отряды Буданова» ликвидировали трех пилотов элитного подразделения «Рубикон» на Запорожье
23 июля «Отряды Буданова» ликвидировали трех пилотов российского подразделения «Рубикон», известного дроновыми ударами по мирным жителям, и ранили четвертого.
Соответствующую информацию обнародовали в РБК-Украина, ссылаясь на информированный источник в Отрядах Буданова.
Атака состоялась в 10.00 во временно оккупированном Днепрорудном Запорожской области путем дистанционного подрыва фугасного заряда.
«Этот экипаж уже долгое время терроризировал гражданских жителей Запорожья неизбирательными дроновыми атаками. Месть пришла к ним и придет к каждому российскому военному преступнику», — отметили в украинском подразделении.
Информация об атаке подтверждается перепиской вражеских военнослужащих.
Напомним, на днях «Отряды Буданова» на ТОТ Запорожской области уничтожили военного преступника Романа Внукова, известного по позывному «Бэтмену», а ранее ликвидировали военного инженера Андрея Тисарева, причастного к обеспечению российской агрессии против Украины.