Когда украинская баллистика может ударить по Москве: в Fire Point назвали термины

Денис Штиллерман

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Первые удары украинским баллистическим оружием по ключевым объектам в Москве и на территории России могут состояться осенью этого года, однако точные сроки будут зависеть от результатов будущих испытаний ракетных двигателей.

Об этом «В гостях у Гордона» заявил совладелец компании Fire Point Денис Штилерман.

Украинская баллистика — на каком этапе производство

По его словам, ключевым этапом является испытание двигателя на специальном стенде для проверки прочности конструкций, теплозащитного покрытия и стабильности работы всех систем под нагрузкой.

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«Осенью будут удары по Москве. Наша задача сейчас прожечь двигатель, посмотреть, что конструктивно там ничего не разваливается, ТЗП держит, критика не разваливается, двигатель отрабатывает. Дальше мы пускаем — сразу совершаем тестовый полет. Видим, что все работает в соответствии с полетной задачей. И дальше уже начинаются полеты на территорию России. Военные будут определять куда. Но думаю, конечно, это будут какие-то значимые цели уже сразу», — отметил Штилерман.

Эксперт объяснил, что назвать точный месяц пока невозможно, ведь сначала нужно протестировать двигатель на специальном стенде. Если обнаружат ошибки, их сразу исправят. Однако разработка идет очень быстро, так что запуски планируют к осени.

В случае успешного завершения стендовых испытаний специалисты сразу перейдут к тестовому запуску по полетному заданию. После чего ракеты будут переданы военным для выбора приоритетных целей на территории РФ.

Война в Украине — последние новости

Напомним, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что войска РФ в последнее время изменили тактику ракетных атак — они заметно чаще используют баллистику, чем крылатые ракеты. За последнюю неделю было зафиксировано более 50 запусков ракет, следующих по баллистической траектории.

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Ранее Игнат заявлял о том, что реактивные беспилотники могут развивать скорость до 600 км/ч. Из-за таких характеристик крупнокалиберные пулеметы уже не являются эффективным средством борьбы с реактивными дронами.

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