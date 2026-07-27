Россия подготовила массированный ракетный удар: Жданов назвал дату и предупредил о новой угрозе

Олег Жданов / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский еще несколько дней назад предупредил украинцев об угрозе нового массированного удара со стороны России. В то же время масштабная комбинированная атака до сих пор не состоялась.

Почему РФ откладывает массированный удар, когда он может состояться, какие цели могут оказаться под прицелом и что известно о новой угрозе — реактивных дронах «Бандероль», в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Война в Украине: когда Россия может нанести массированный удар

По мнению Олега Жданова, Россия уже накопила достаточно средств поражения для масштабной атаки, а самое вероятное время ее проведения связано с важными политическими событиями.

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«Я думаю, самая вероятная дата массированного обстрела — это следующая ночь или 29 июля. Надо учитывать разницу во времени. Будет встреча Зеленского и Трампа. Обычно под такие политические события Российская Федерация всегда делает такие массированные удары», — говорит Олег Жданов.

По его словам, враг может использовать примерно такое же количество ракет, как и во время предыдущих масштабных атак.

«Если говорить о массированном ударе, то я думаю, что они готовы. И количество ракет может достигать и до 40, как это было в предыдущие удары. Тем более что они периодически по 10 ракет отправляют по столице Украины. И по одной-две ракеты — по Одессе, Днепру, Кривому Рогу, Запорожью, Харькову», — отмечает эксперт.

По его мнению, новый удар может иметь политическую подоплеку.

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«Политические события как раз развиваются под то, чтобы Россия показала свои зубы и еще раз доказала тому же Дональду Трампу, что у них на фронте в порядке и они побеждают. И что не нужно слушать Зеленского, а нужно смотреть на их "огромные успехи"», — объясняет Олег Жданов.

Ракетный удар по Украине: куда может бить Россия

Олег Жданов не исключает, что во время нового массированного удара оккупанты могут атаковать как объекты инфраструктуры, так и гражданские объекты.

«Все, что вы перечислили, все может быть в списке целей. В последнее время Российская Федерация хочет либо бить по складам, надеясь, что там что-то может находиться, либо по гражданской инфраструктуре для того, чтобы создать условия геноцида и принудить нас к переговорам на их условиях», — говорит Олег Жданов.

По словам эксперта, война все больше переходит в фазу истощения.

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«Сейчас наступила фаза войны на истощение. Фронт фактически минимально динамичен. А кто кому больше нанесет вреда в экономике и на инфраструктурных объектах, влияющих на состояние экономики, тот, в принципе, будет иметь преимущество на поле боя», — говорит Олег Жданов.

Сколько ракет накопила Россия

Олег Жданов оценил запасы российского ракетного вооружения:

«По ракетам "Искандер" они 60 ракет в месяц производят. А если брать последнюю разведывательную информацию, то до 600 ракет разных типов у россиян есть в неприкосновенном запасе. Против нас, я думаю, они даже в этот неприкосновенный запас залезут. Только чтобы нас как можно сильнее придавить».

Он также обратил внимание на еще одну важную деталь, которая может повлиять на количество ракет, применяемых РФ во время атаки.

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«Не забудьте, что "Энгельс" уже второй раз подряд — самолеты оттуда не поднимаются, потому что буквально за сутки до вылета мы наносим удар дронами. Сам факт атаки базы может влиять на то, что они не рискуют поднимать стратегическую авиацию для участия в обстрелах нашей территории», — говорит Олег Жданов.

Почему Россия запускает меньше «Шахедов»

Олег Жданов обратил внимание, что в последнее время количество обычных «Шахедов» во время атак уменьшилось. По его словам, это может свидетельствовать об изменении российской тактики.

«Они понимают падение эффективности обычных "Гераней" или "Шахедов". И больше пытаются переключиться на реактивные дроны. Мы постоянно видим реактивную "Герань", "Герань-3", "Герань-4". И "Бандероль" — это тоже фактически крылатая мини-ракета», — объясняет эксперт.

Именно высокая скорость, по его словам, делает такие цели более опасными.

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«"Бандероль" идет 500-600 километров в час. Реактивная "Герань" тоже двигается примерно с такой же скоростью. За счет скорости и малого количества ПВО нам трудно сбивать такие цели», — говорит Олег Жданов.

Что такое «Бандероль» и почему она опасна

По словам эксперта, «Бандероль» фактически объединяет возможности крылатой ракеты и беспилотника.

«Фактически "Бандероль" — это гибрид дрона и малогабаритной крылатой ракеты. У него скорость 620-650 километров в час, дальность полета — до 500 километров», — пояснил он.

Олег Жданов рассказывает, что запускается это средство поражения с российского беспилотника «Орион» (также известен как «Иноходец»), который может нести две такие ракеты. При этом несмотря на относительно небольшую боевую часть, новое оружие является сложной целью для украинской ПВО.

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«Самой взрывчатки даже меньше, чем у "Шахеда", около 50 килограммов. Но он лучше преодолевает нашу систему ПВО. С реактивными дронами фактически отпадают мобильные огневые группы», — говорит эксперт.

Насколько точно новое оружие РФ

Олег Жданов говорит, что российские разработчики используют сразу несколько систем наведения, поэтому «Бандероль» достаточно точная.

«Россия использует двойную, а иногда и тройную систему наведения своих дронов. Есть система ГЛОНАСС, GPS, а если все заглушено, они могут переходить на инерционную систему. К сожалению, враг очень быстро реагирует», — говорит он.

По словам эксперта, часть комплектующих для «Бандероли» имеет китайское происхождение.

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«На "Бандероли" стоит китайский турбореактивный двигатель. И система наведения, о которой я рассказывал, тоже китайская, не российская», — отметил Олег Жданов.

Станет ли «Бандеролей» больше

По словам Олега Жданова, точных данных о масштабах производства пока нет, однако тенденция уже очевидна.

«Пока нет открытой информации, чтобы можно было оценить масштабы производства. Но я думаю, что они усиленно переходят на производство именно таких дронов. Это новое поколение дронов, новый этап в развитии дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. Скорее всего, чем дальше, тем больше мы будем видеть их применение», — считает эксперт.

В то же время он отметил, что у Украины также были перспективные разработки реактивных беспилотников, однако пока их массового применения не видно.

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