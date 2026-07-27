Армия России станет еще больше уже с 1 августа: что решил Путин

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин подписал указ об очередном увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ.

Об этом пишет ASTRA .

Согласно указу, общая штатная численность Вооруженных сил России увеличится на 27 тысяч человек и составит 2 426 000 человек.

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При этом количество военнослужащих вырастет на 25 тысяч — до 1 535 000 человек.

В документе отмечено, что увеличение численности связано с созданием военно-строительных подразделений в структуре Вооруженных сил РФ.

Другие объяснения о необходимости расширения штата в указе не приведены.

Нынешний указ стал третьим решением о расширении численности российской армии в 2026 году.

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Предыдущие решения об увеличении штатной численности Вооруженных сил России были приняты в марте и июне.

Мобилизация в России - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о подготовке Россией новой масштабной волны мобилизации уже этой осенью. Кремль хочет компенсировать потери на фронте и усилить боевые действия.

По оценкам украинской разведки, новая волна мобилизации в России вполне вероятна сразу после выборов, запланированных на 20 сентября 2026 года. В то же время разведчики отмечают, что в настоящее время РФ не разворачивает новые учебные центры для подготовки новобранцев. Впрочем, имеющейся инфраструктуры, по их словам, достаточно, чтобы и дальше готовить новые партии так называемого «пушечного мяса».

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