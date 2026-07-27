"Вынашиваю с апреля": Денисенко под капельницами неожиданно заговорила о "беременности"

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко продолжает волновать фанов состоянием своего здоровья.

В последние дни знаменитость регулярно показывает, что проходит лечение и вынуждена ездить на капельнице. Ранее рядом с ней в больнице был жених Юрий Савранский, который поддерживает возлюбленную во время процедур.

Впрочем, состояние артистки пока не разрешает вернуться к привычному ритму жизни. В новых сторис Денисенко показалась в кровати и сообщила, что продолжает проходить медицинские обследования. В частности, упомянула о МРТ головного мозга, консультациях невролога, остеопата и других процедурах. В то же время подробностей о своем диагнозе актриса пока не раскрывает.

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Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Однако Наталья заверила, что хоть и утомлена, но имеет силы на утешительные новости для поклонников. Актриса подтвердила свою вторую «беременность», но тут же расставила точки над «i». А именно отметила, что говорится о ее «творческом ребенке», который она вскоре представит на сцене.

«Сегодня важный для меня день. Многие спрашивают, беременна ли я. До сегодня я могла бы сказать, что в определенной степени да! Пока я приехала на еще одно исследование (кроме МРТ мозга, невролога, остеопата и разных косметологических манипуляций) расскажу о своей „беременности“. Это мой творческий ребенок, которого я вынашиваю еще с апреля. Я уже анонсировала, что делаю свой поэтический музыкальный моноспектакль», — написала Наталья Денисенко.

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно певец Джон Бон Джови испугал фанатов внезапным срывом концерта из-за самочувствия — уже раскрыт диагноз певца.

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