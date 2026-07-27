Какие растения садоводы рекомендуют обрезать сейчас: не откладывайте до осени

Обрезка растений летом

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Традиционно большинство садовых культур принято обрезать осенью, когда растения готовятся к периоду покоя и сбрасывают листву, что позволяет им легче перенести стресс и не тратить ресурсы на поврежденные побеги. Однако середина лета является не менее решающим периодом по уходу за садом, когда садоводы советуют обрезать ряд специфических растений, чтобы эффективно стимулировать их оживленный рост и обеспечить здоровье всего сада.

Садовые культуры, которые лучше обрезать летом

Лаванда

После того как цветы начинают поседеть, лаванду следует обрезать примерно до 30 сантиметров над землей. Важно делать срез ниже цветочного стебля, но ни в коем случае не трогать старую одревесневшую, плохо восстанавливающуюся часть.

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Филадеф, или чаще известный у нас как чепушник (или ложный жасмин)

Этот роскошный листопадный кустарник, получивший огромную популярность в садоводстве благодаря своим пышным белым цветам и невероятному сладкому аромату, напоминающему настоящий жасмин. Это неприхотливое растение обильно покрывается цветами в начале лета, после чего наступает идеальный момент для его санитарной или формирующей обрезки.

Этот кустарник обрезают сразу после завершения периода цветения. При необходимости можно уменьшить объем растения, удалив около двадцати процентов старых стеблей до уровня земли.

Филадеф или ложный жасмин

Глициния

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В течение летних месяцев это витко растение следует укоротить, сократив длинные побеги этого года примерно до 5-6 листочков. Подобная процедура эффективно направляет силы куста на закладывание цветочных почек в следующем году.

Вайгела

Этот неприхотливый кустарник прекрасно реагирует на прореживание старых стеблей в разгар лета. Удаление лишней древесины стимулирует активное образование новых здоровых побегов.

Вайгела

Клематис

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Раннецветущие разновидности клематисов можно обрезать после завершения цветения. Это помогает успешно контролировать общий размер лианы и своевременно избавляться от сухой древесины.

Вайгела

Это растение советуют тщательно подрезать сразу после того, как оно завершит цветение. Такой подход позволяет сохранить ее аккуратную, компактную и пушистую форму, предотвращая излишнюю развесистость побегов.

Живые изгороди

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Июль является идеальным моментом по уходу за самшитом, бирювой и тисом. Регулярная подрезка позволяет поддерживать желаемые контуры живых изгородей, защищать их от разрастания и стимулировать густую ветвь.

Живые изгороди

Яблони и груши

Плодовые деревья нуждаются в грамотной летней обрезке для сдерживания чрезмерного роста и повышения качества будущего урожая. Садоводам следует сосредоточиться на аккуратном прореживании перенаселенных участков кроны и полном удалении поврежденных или больных ветвей.

Розы

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Чтобы обеспечить непрерывное и обильное цветение, увядшие бутоны роз следует регулярно срезать. Делая срез до первого здорового листа, направленного наружу куста, садоводы активно стимулируют появление новых цветочных стрелок.

Розы

Эксперты отмечают, что правильное время и грамотная летняя стрижка улучшают форму кроны и обеспечивают пышное развитие в будущем. Для достижения наилучших результатов важно использовать чистые и острые инструменты. Профессионалы советуют делать аккуратные наклонные срезы чуть выше почек, чтобы дождевая вода не задерживалась на ранах, а по завершении работы обязательно дезинфицировать весь инвентарь для предотвращения распространения болезней.

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