Как вырастить сочный укроп в разгар лета: три секрета богатого урожая

Как вырастить укроп

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В июле у большинства дачников пожилой укроп массово идет в стрелку, выпускает зонтики, становится жестким и желтеет от жары, из-за чего найти свежую и нежную зелень становится настоящей проблемой. Однако существует простая агротехническая схема, позволяющая выращивать сочный укроп конвейером именно в разгар лета.

Как вырастить красивый укроп летом

Главная ошибка — не правильный выбор сорта

Главная ошибка при летнем посеве заключается в использовании ранних сортов, генетически запрограммированных на быстрое выбрасывание зонта при удлинении светового дня и жары. Для летнего выращивания необходимо выбирать позднеспелые кустовые сорта, например Агатор, Салют или Кибрай. Они долго не выпускают стрелку, растут пышным кустом и дают гораздо большую зеленую массу.

Защита от жары и правильное размещение

Палящее июльское солнце способно быстро сжечь и огрубить зелень. Чтобы получать нежный укроп, его советуют высевать конвейером каждые 12-14 дней в защищенных от чрезмерного жжения местах. Идеальными условиями для этого являются междурядья высокой кукурузы, участки с северной стороны зданий, использование агроволокна или притенивающей сетки. В полутени растения не спешат цвести, а их листья остаются сочными, темно-зелеными и нежными.

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Быстрая всхода благодаря подготовке семян

Семена укропа содержат плотную оболочку из эфирных масел, из-за чего в сухой июльской земле они могут не сходить неделями. Опытные огородники для эффективного растворения эфирных масел также практикуют замачивание семян в водке примерно на 15-20 минут, после чего тщательно промывают в проточной воде. Кроме того, семена можно перед посевом заливать горячей водой температурой около 50°C на 20 минут. После любого из таких способов подготовки семена просушивают до сыпучести и высевают в хорошо пролитые строчки. При обильном вечернем поливе уже через 25 дней можно получить великолепный зеленый урожай.

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