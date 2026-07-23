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Почему украинские дроны взялись за склады Wildberries: что нашли на маркетплейсе
На маркетплейсе открыто продают FPV-дроны, комплектующие, оптоволокно, бронеплиты и другие товары военного и двойного назначения.
Силы беспилотных систем Украины в течение последних нескольких дней атаковали четыре больших логистических центра российского маркетплейса Wildberries. В России эти объекты называют гражданскими, но на платформе открыто продают военные продукты и продукцию двойного назначения.
Об этом говорится в материале Defense Express.
В частности, на Wildberries можно найти FPV-дроны и гексакоптеры, которые могут использоваться на фронте. Также в продаже есть катушки с оптоволокном для ударных беспилотников.
Маркетплейс предлагает и отдельные комплектующие для сборки и применения FPV-дронов. Среди них – полетные контроллеры, двигатели, наземные блоки для оптоволоконных систем, механизмы сброса и платы инициации.
Кроме того, через платформу продают прицелы для стрелкового оружия, бронеплиты, военное снаряжение и другие товары, которые могут использовать российские военные.
Авторы материала считают, что через перевозку и хранение такой продукции логистическая инфраструктура Wildberries вовлечена в обеспечение российской армии. В то же время точное содержание конкретных составов, подвергшихся ударам, в приведенных данных не подтверждено.
Удары по крупным логистическим центрам также наносят экономический ущерб российскому бизнесу. Wildberries является самым крупным маркетплейсом в РФ с годовым оборотом товаров свыше 6,1 триллиона рублей.
Уничтожение складов может привести к потерям как для самой компании, так и для предпринимателей, которые хранили там свою продукцию. В то же время, российская сторона называет атаки на объекты маркетплейса «террористическими».
ВСУ атакуют склады Wildberries: последние новости
В ночь на 23 июля ряд регионов России подвергся массированной атаке беспилотников. В Воронеже прозвучала серия взрывов, а российские мониторинговые каналы предположили, что одной из возможных целей мог быть логистический центр Wildberries.
После предварительных атак компания сменила режим работы этого состава и приостановила ночные операции с 00:00 до 06:00.
Также сообщалось о пожаре в Ульяновской области, где под ударом мог оказаться объект нефтеперерабатывающей промышленности в поселке Новоспасское – база сжиженного газа или завод компании «НС-Ойл».
В городе Туймазы в Башкортостане атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Субханкулово», принадлежащую компании «Транснефть-Урал».
Кроме того, ночью продолжали гореть объекты Wildberries в Невинномыске Ставропольского края и Краснодаре.