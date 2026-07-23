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Wildberries снова горит: взрывы разорвали Воронеж и Ульяновскую область, пожары по всей РФ (фото, видео)
Ночь в России отразилась серией взрывов и масштабными пожарами в ряде регионов.
Российские города в ночь на 23 июля подверглись массированной атаке беспилотников, в результате чего вспыхнули мощные пожары. Под ударом оказались логистические хабы Wildberries и объекты нефтеперерабатывающей промышленности.
Об этом сообщили телеграм-каналы.
Массированную атаку дронов ночью испытал Воронеж. В городе раздалась серия взрывов. Российские мониторинговые каналы предполагают, что одной из возможных целей удара мог быть логистический хаб Wildberries.
В то же время в Ульяновской области вспыхнул масштабный пожар. По информации OSINT-каналов, под удар мог попасть объект нефтеперерабатывающей промышленности в поселке Новоспасское. Предварительно речь идет о базе сжиженного газа или нефтеперерабатывающем заводе ООО «НС-Ойл».
В городе Туймазы в Башкирии было атаковано АО «Транснефть-Урал», а именно линейная производственно-диспетчерская станция «Субханкулово».
Кроме того, ночью продолжали гореть объекты Wildberries в Невинномыске Ставропольского края и Краснодаре.
К слову, эксперт Иван Ступак пояснил, что удары по складам Wildberries в РФ преследуют цель давить на политическое руководство для прекращения войны. Это на 40% военная цель, ведь через маркетплейс идет много обеспечения для фронта, и на 60% — гражданская и политическая. В результате уничтожения тысяч квадратных метров складов больше всего страдают предприниматели-собственники товаров, владельцы зданий, российские банки-кредиторы и сам теряющий доходы Wildberries.