Почему Украина атакует склады Wildberries в РФ: эксперт назвал неожиданную цель

Удар по Wildberries

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Удары Украины по составам крупного логистического центра Wildberries в России преследуют цель из-за гражданских давить на высшее политическое руководство РФ, чтобы добиться прекращения войны.

Такое мнение высказал Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ в комментарии УНИАН.

По его словам, удары по составам Wildberries на 40% преследуют военную цель, а на 60% — гражданскую и политическую.

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«Через Wildberries или через их склады проходит множество военных товаров. Не снаряды, не ракеты, а оптоволокно, оптика, броники, медицинские комплекты, ремонтные комплекты, запасные части к дронам — то есть все то, что идет на фронт», — отметил эксперт.

Он добавил, что в результате атаки сгорело 750 000 квадратных метров складов, которыми оперировал Wildberries. Первыми страдают российские предприниматели.

«Первые этой взрывной волны страдают владельцы товаров, которые там хранились. Неважно, это военные товары, косметика, шубы или что-то другое. В первую очередь, страдают владельцы бизнеса», — объяснил Ступак.

Вторые, по его мнению, этой взрывной волной страдают владельцы зданий маркетплейса.

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«Третими от этого страдают банки и другие финансовые учреждения России, финансировавшие строительство этих складов. Это ведь не просто коробка площадью 100 000 квадратных метров, а огромная складная конструкция, где работают люди и постоянно перемещаются товары. Она может стоить десятки миллионов долларов. В четвертую очередь это затрагивает, конечно, теряющий операционную прибыль Wildberries», — подчеркнул Ступак.

Удар Украины по Wildberries — что известно

Напомним, ночью 22 июля беспилотники ударили по крупному логистическому центру компании Wildberries в Невинномыске Ставропольского края и Краснодаре. По данным местных властей, атака началась около 03:30. После этого на складах возник пожар.

Россияне ноют о больших потерях в результате атаки на известный маркетплейс. Они призывают прекратить войну, но не у своей власти, развязавшей ее. По словам владельцев бизнеса, они не получат от компании компенсацию за ущерб.

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