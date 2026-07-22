Военные бьют тревогу: в Норвегии рыбаки нашли российскую ракету, но произошло непредсказуемое

У побережья Норвегии обнаружили обломки российской ракеты. / © unsplash.com

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В норвежском поселке Киберг недалеко от города Варде местные жители недавно обнаружили в море опасные обломки российского оружия. Мужчины сразу сообщили о находке военным, поскольку подобные объекты могут представлять серьезную угрозу жизни.

Об этом пишет NRK.

Неожиданная находка в море

Рыбалка Кеннет Стенсен вместе с фотографом-естествоиспытателем Мортеном Госвандом наткнулись на странный объект совершенно случайно.

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По оценкам мужчин, длина металлических остатков ракеты достигала почти полутора метров. Поняв уровень опасности, очевидцы немедленно позвонили по телефону в Вооруженные силы Норвегии, чтобы передать координаты.

«Мы понимаем, что на морском дне можно найти что угодно. Но чтобы это была именно ракета, это было действительно страшно», — признался Стенсен.

Шторм уничтожил улики

На место вызова впоследствии прибыл патруль береговой охраны, однако военные несколько опоздали, ведь из-за сильного ветра на море поднялся мощный шторм, просто смывший обломки российского оружия обратно в воду. В доказательство осталось только фото обломков, которое успел сделать Мортен Госванд.

«Теперь она исчезла. Был восточный ветер, а в таких условиях волны очень быстро достигают семи-восьми метров в высоту», — объяснил рыбак.

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Реакция Вооруженных Сил Норвегии

Спикер оперативного командования Вооруженных сил Норвегии Брюньяр Стордал отказался подробно комментировать именно этот инцидент.

В то же время, он подтвердил, что появление подобных объектов на побережье региона не является чем-то аномальным, ведь Российская Федерация регулярно проводит испытания своего оружия в соседних акваториях.

Именно поэтому остатки вражеских ракет время от времени дрейфуют к норвежским берегам, и представитель армии призвал местных жителей быть максимально осторожными и следовать примеру мужчин, сразу вызывавших специалистов.

«Если она просто лежит в море, это уже представляет опасность. К тому же, мы не можем гарантировать, что в таких объектах не осталось топлива или взрывчатки», — подчеркнул спикер.

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Напомним, саперы предупредили о смертельной угрозе от обломков «Шахедов», которые могут оказаться в воде у пляжей. Эксперты предостерегают, что остатки дронов могут содержать неразорвавшиеся боеприпасы и неизвестные токсичные вещества.

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