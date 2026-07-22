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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
836
Время на прочтение
1 мин

Дочь Оли Поляковой голышом позировала с мужем-иностранцем в постели на фоне открытого окна

Супруги снялись в профессиональном фотосете в несколько пикантных образах.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Маша Полякова с мужем

Маша Полякова с мужчиной / © instagram.com/mashapolyakova

Дочь украинской певицы Оли Поляковой — блогерша Маша — голышом позировала с мужем-иностранцем в постели на фоне открытого окна.

Супруги сейчас находятся в Украине. Они решили запечатлеть в памяти этот момент и снялись в профессиональном фотосете. Съемки прошли в студии. Локацию они выбрали с кроватью и большим окном.

Более того, Маша Полякова и ее муж Эден Пассарелли еще и снимались в довольно смелых образах. Блогерша позировала голышом, но выбирала такие позы, чтобы скрыть пикантные места. Свои длинные волосы Маша распустила. А вот муж девушки был изображен топлес.

Маша Полякова с мужем

Маша Полякова с мужем

Правда, полноценным результатом фотосета Маша Полякова еще не поделилась. Девушка только показала, как проходил процесс. Однако впоследствии поклонников ждет новая порция несколько пикантных фотографий от Маши.

Отметим, личная жизнь старшей дочери Оли Поляковой в прошлом году кардинально изменилась. Маша согласилась выйти замуж за мужа-иностранца и почти сразу же заключила с ним брак. Кстати, недавно парочка праздновала годовщину. По случаю особенной даты Маша Полякова сравнивала фото, как за год брака изменился ее муж.

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Дата публикации
Количество просмотров
836
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