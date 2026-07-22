Несси больше не одинока: охотники за Лохнесским чудовищем ошеломили заявлением

У самого известного монстра планеты якобы родились детеныши

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Эксперты из команды Loch Ness Exploration обратили внимание на нетипичное затишье на озере Лох-Несс и уменьшение количества появлений знаменитого существа на поверхности. Специалисты пришли к выводу, что Несси прячется глубоко в подводных пещерах, чтобы оградить свое новое потомство от посторонних глаз.

Об этом пишет Daily Star.

Новое поколение шотландских монстров

Исследователь Роб Лонг подчеркивает, что чудовище однозначно продолжает жить в озере, но в последнее время стало гораздо более осторожным и мудрым.

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«Но даже, несмотря на то, что она не так часто поднимается на поверхность, понятно, что она все еще считает эту территорию своим домом, и теперь мы думаем, что знаем причину ее затишья», — отметил специалист.

В последние месяцы очевидцы все чаще сообщали о наблюдениях значительно меньших объектов, чем обычно, что и натолкнуло охотников на мысль о появлении малых монстров.

Смелее матери и первых доказательств

Эксперты предполагают, что молодые криптиды будут гораздо бесстрашнее своей матери, поскольку еще не знают страха перед людьми.

«Совершенно логично, что когда у нее появились дети, она стала тише, чем обычно, и, вероятно, оберегала своих малышей в пещерах, но в последние недели количество наблюдений снова возросло», — объяснил Роб Лонг.

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В этом году официальный реестр зафиксировал уже семь встреч с неизвестными объектами, последняя из которых произошла 5 июля, когда восьмилетняя девочка заметила вдали небольшое темное существо.

Еще в прошлом году опытный 60-летний охотник Эоин О'Фаодхагейн заявлял о появлении на видеокамерах юной Несси, игравшей с добычей перед тем, как быстро исчезнуть в темных глубинах озера.

Напомним, что в этом году волна активности Несси началась 1 марта , когда американский турист Тони Ингорн заметил темно-зеленое тело, вынырившее из воды. По его словам, существо поднялось над поверхностью примерно на 0,6 метра, а видимая часть достигала от 1,5 до 3 метров в длину. Загадочный объект находился всего в 4,5 метрах от борта туристической лодки.

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