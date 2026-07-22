Самый богатый блогер планеты отпраздновал роскошную свадьбу на частном острове миллиардера и опубликовал фото

MrBeast и Теа Буйсен

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Самый популярный и богатый блогер мира MrBeast женился на своей возлюбленной Теа Буйсен, а свадебное торжество прошло на частном острове британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

28-летний Джимми Дональдсон, известный во всём мире как MrBeast, официально изменил семейное положение. Его женой стала блогерша и геймерша из Южно-Африканской Республики. Празднование растянулось почти на неделю и проходило на острове Неккер, принадлежащем Ричарду Брэнсону. На торжество пригласили только самых близких друзей и родственников — около 70 человек. По словам невесты, главной ценностью этой свадьбы стала возможность провести время с самыми близкими вдали от посторонних глаз, сообщает People.

MrBeast и Теа Буйсен

Молодожены подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу. Они катались на кайтсерфах, занимались снорклингом, знакомились с местными животными и только после этого собрались на саму церемонию. Теа выбрала кутюрное свадебное платье от Nicole + Felicia Couture, а MrBeast впервые за долгое время отказался от привычного повседневного стиля в пользу классического смокинга Ralph Lauren. Первый танец молодоженов прошел под композицию «Die With a Smile» Леди Гаги и Бруно Марса, а завершился вечер не шумной вечеринкой, а настольными и карточными играми. Даже свадебный торт пара сделала особенным, выбрав морковный десерт — любимое лакомство невесты.

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MrBeast и Теа Буйсен

История любви MrBeast и Теа Буйсен началась после знакомства во время поездки блогера в Южно-Африканскую Республику. Отношения Джимми Дональдсона и Теа Буйсен длятся уже несколько лет. За это время они неоднократно признавались, что из-за плотного графика им часто приходится поддерживать отношения на расстоянии, поэтому совместное время они ценят особенно. После длительного романа Джимми сделал предложение любимой в конце 2024 года у себя дома, а теперь пара официально стала мужем и женой.

MrBeast и Теа Буйсен

Напомним, ещё одна звездная пара сейчас готовится к свадьбе. Недавно жених Натальи Денисенко раскрыл стоимость её обручального кольца и удивил тем, почему целый месяц откладывал предложение руки и сердца.

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